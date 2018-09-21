Сарри надеется, что Педро избежал серьезной травмы

После победы над греческим ПАОКом в Лиге Европы главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что вингер Педро, вероятно, избежал серьезного повреждения.

В концовке матча, завершившегося победой "синих" 0:1, Педро травмировал плечо. Испанец не смог продолжить встречу и поле покидал в сопровождении врачей. Сарри лишь остается надеяться, что вингер не задержится в лазарете.



"У него проблемы с плечом, но я не знаю, что конкретно произошло. Я поговорил с доктором, но наш разговор продолжался всего несколько секунд. Он сказал мне, что, скорее всего, ничего серьезного не случилось", - цитирует Сарри Goal.



Также Маурицио пожаловался, что при граде моментов его команда не смогла прикончить интригу, забив лишь один гол в самом начале матча.



"Мы контролировали игру все 90 минут. У нас было много моментов. Я доволен тем, что мы набрали три очка, но мы могли забить гораздо больше. К сожалению, нам не удалось прикончить интригу".



"На этом стадионе тяжело играть всем, но сегодня мы показали отличный футбол. Надеюсь, это наша заслуга, а не провал ПАОКа", - добавил Сарри.