Сарри надеется, что Педро избежал серьезной травмы
После победы над греческим ПАОКом в Лиге Европы главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что вингер Педро, вероятно, избежал серьезного повреждения.
В концовке матча, завершившегося победой "синих" 0:1, Педро травмировал плечо. Испанец не смог продолжить встречу и поле покидал в сопровождении врачей. Сарри лишь остается надеяться, что вингер не задержится в лазарете.
"У него проблемы с плечом, но я не знаю, что конкретно произошло. Я поговорил с доктором, но наш разговор продолжался всего несколько секунд. Он сказал мне, что, скорее всего, ничего серьезного не случилось", - цитирует Сарри Goal.
Также Маурицио пожаловался, что при граде моментов его команда не смогла прикончить интригу, забив лишь один гол в самом начале матча.
"Мы контролировали игру все 90 минут. У нас было много моментов. Я доволен тем, что мы набрали три очка, но мы могли забить гораздо больше. К сожалению, нам не удалось прикончить интригу".
"На этом стадионе тяжело играть всем, но сегодня мы показали отличный футбол. Надеюсь, это наша заслуга, а не провал ПАОКа", - добавил Сарри.
21.09.2018 00:05
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Здоровья
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Хоть бы всё обошлось. Не хочется терять Педро, он сейчас супер круто играет.
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