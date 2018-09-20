"Арсенал" уверенно переиграл "Ворсклу" в Лиге Европы

"Арсенал" начал свой путь на групповом этапе Лиги Европы с домашней победы над "Ворсклой" со счетом 4:2.

Относительно победы над "Ньюкаслом" в минувший уикенд наставник "канониров" Унаи Эмери сохранил в стартовом составе лишь Сократиса Папастатопулоса, Начо Монреаля и Пьер-Эмерика Обамеянга.



В первые полчаса хозяева "Эмирейтс" имели трехкратное преимущество по владению мячом. "Арсенал" был достаточно активен, однако "Ворскла" не раскрывалась и не давала сопернику свободного пространства.



Однако на 32-й минуте гости все-таки попались. Генрих Мхитарян разогнал контратаку после перехвата возле своей штрафной, отдал на левый фланг Алексу Ивоби, а тот прострелил на дальний край вратарской. Подключившийся Обамеянг, стелясь в подкате, пробил в противоход голкиперу — 1:0.



Открыв счет, "канониры" взяли небольшую паузу, однако на перерыв вполне могли отправиться, ведя с преимуществом в два гола. Обамеянг пробил с дистанции в основание штанги, а удар Мхитаряна был отражен голкипером.



Во втором тайме "Арсеналу" не составило труда прикончить интригу. На 48-й минуте Ивоби не нашел продолжения атаки на левом краю штрафной, а потому отдал мяч Мхитаряну, который выполнил подачу на линию вратарской, откуда головой пробил Уэлбек — 2:0.



На 56-й минуте счет стал разгромным. Обамеянг легко ушел от защитника на подступах к штрафной, после чего нанес крученый удар в притирку со штангой — 3:0.



На этом игра до предела успокоилась, хотя хозяева продолжали владеть инициативой и искать счастье в атаках. На 74-й минуте появившийся на замену Месут Озил забил очередной гол свой команды, использовав передачу Лихтштайнера — 4:0.



А вот спустя две минуты Лихтштайнер ошибся в своей штрафной, позволив Владимиру Чеснакову с левой ноги расстрелять Бернда Лено — 4:1. Это был первый удар "Ворсклы" в створ за матч.



Когда уже заканчивалось компенсированное время, гости отыграли еще один гол. Это Вячеслав Шарпар пробил с линии штрафной после передачи с фланга — 4:2.



Два пропущенных гола несколько подпортили впечатление от этой в целом сверхуверенной победы. "Арсенал" был на голову сильнее, однако "Ворскла" уезжает домой с высоко поднятой головой.



"Арсенал" (Англия) — "Ворскла" (Украина) — 4:2 (1:0)



Голы: Обамеянг 32, 56, Уэлбек 48, Озил 74 — Чеснаков 76, Шарпар 90.



"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Монреаль, Эльнени, Торрейра (Гендузи 57), Мхитарян, Ивоби (Смит-Роу 70), Обамеянг (Озил 57), Уэлбек.