"Арсенал" уверенно переиграл "Ворсклу" в Лиге Европы
"Арсенал" начал свой путь на групповом этапе Лиги Европы с домашней победы над "Ворсклой" со счетом 4:2.
Относительно победы над "Ньюкаслом" в минувший уикенд наставник "канониров" Унаи Эмери сохранил в стартовом составе лишь Сократиса Папастатопулоса, Начо Монреаля и Пьер-Эмерика Обамеянга.
В первые полчаса хозяева "Эмирейтс" имели трехкратное преимущество по владению мячом. "Арсенал" был достаточно активен, однако "Ворскла" не раскрывалась и не давала сопернику свободного пространства.
Однако на 32-й минуте гости все-таки попались. Генрих Мхитарян разогнал контратаку после перехвата возле своей штрафной, отдал на левый фланг Алексу Ивоби, а тот прострелил на дальний край вратарской. Подключившийся Обамеянг, стелясь в подкате, пробил в противоход голкиперу — 1:0.
Открыв счет, "канониры" взяли небольшую паузу, однако на перерыв вполне могли отправиться, ведя с преимуществом в два гола. Обамеянг пробил с дистанции в основание штанги, а удар Мхитаряна был отражен голкипером.
Во втором тайме "Арсеналу" не составило труда прикончить интригу. На 48-й минуте Ивоби не нашел продолжения атаки на левом краю штрафной, а потому отдал мяч Мхитаряну, который выполнил подачу на линию вратарской, откуда головой пробил Уэлбек — 2:0.
На 56-й минуте счет стал разгромным. Обамеянг легко ушел от защитника на подступах к штрафной, после чего нанес крученый удар в притирку со штангой — 3:0.
На этом игра до предела успокоилась, хотя хозяева продолжали владеть инициативой и искать счастье в атаках. На 74-й минуте появившийся на замену Месут Озил забил очередной гол свой команды, использовав передачу Лихтштайнера — 4:0.
А вот спустя две минуты Лихтштайнер ошибся в своей штрафной, позволив Владимиру Чеснакову с левой ноги расстрелять Бернда Лено — 4:1. Это был первый удар "Ворсклы" в створ за матч.
Когда уже заканчивалось компенсированное время, гости отыграли еще один гол. Это Вячеслав Шарпар пробил с линии штрафной после передачи с фланга — 4:2.
Два пропущенных гола несколько подпортили впечатление от этой в целом сверхуверенной победы. "Арсенал" был на голову сильнее, однако "Ворскла" уезжает домой с высоко поднятой головой.
"Арсенал" (Англия) — "Ворскла" (Украина) — 4:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 32, 56, Уэлбек 48, Озил 74 — Чеснаков 76, Шарпар 90.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Монреаль, Эльнени, Торрейра (Гендузи 57), Мхитарян, Ивоби (Смит-Роу 70), Обамеянг (Озил 57), Уэлбек.
20.09.2018 23:55
Просмотров: 651
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мда, до боя две недели
А конор уже зассал
(ответить)
Ща Конор не придёт
(ответить)
Ничесе двушку пропустили
(ответить)
если Ворскла днище, то куёвское Динамо полное дермище... Астана дома, на искусственном газоне пустит шумеров на портянки...
(ответить)
Ебать у аснала дырявая оборона, даже обоссаная Ворскла двуху закинуть умудрилась.
(ответить)
Даже конониры поливают пенсов. Что происходит?
(ответить)
Вобще ахуенно)))
(ответить)
Ворскла просто днище, но все равно забили два гола, поразительно.
(ответить)
Сукка, даже Ворскла нам 2 забивает... На Эмирейтс...
(ответить)
Легко
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий