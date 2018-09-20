Киоун связывает проблемы Салаха с травмой плеча

Мохамед Салах Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен, что за спадом в игре Мохамеда Салаха стоит травма, полученная египетским нападающим "Ливерпуля" еще в финале Лиги Чемпионов с "Реалом".

Лучший бомбардир прошлого сезона Премьер-Лиги довольно неудачно провел эту неделю за свой клуб. После весьма посредственной игры в матче с "Тоттенхэмом" Салах совершил результативную ошибку в поединке Лиги Чемпионов с ПСЖ.

Киуон считает, что столь неубедительный перфоманс Мохамеда имеет под собой основания. Мартин считает, что Салах еще не восстановился от травмы плеча, которую ему нанес защитник "Реала" Серхио Рамос.

"После той травмы он сам не свой. Против ПСЖ он потерял мяч 21 раз, именно его ошибка привела к пропущенному голу, из-за которого "Ливерпуль" мог остаться без победы".

"Такое ощущение, что он неохотно включает корпус, чтобы прикрыть мяч. Даниэль Старридж сыграл гораздо эффективнее в этом отношении, потеряв мяч всего семь раз. Возможно, Салах боится, что получит еще одно повреждение", - цитирует Киоуна Daily Mail.




Метки Киоун, Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2018 22:00

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  1. sj606 20.09.2018 23:15 # sj606
    уже не торт

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  2. manutd-20champ 20.09.2018 23:12 # manutd-20champ
    ничего удивительного, переоцененный араб всего лишь.

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  3. leon-britton 20.09.2018 22:29 # leon-britton
    Как я и предсказывал, египетской односезонке провели шершавым мухомором по губам. Скриньте.

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  4. reams 20.09.2018 22:18 # reams
    мля, ну что за калич, открой стату блеать, по xA+xG первый в лиге, просто не так фартит жестко как в прошлом сезоне, а неудачные матчи бывают у всех

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  5. firmino9 20.09.2018 22:18 # firmino9
    Бывает

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  6. rachuba 20.09.2018 22:06 # rachuba
    он просто односезонка

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