Киоун связывает проблемы Салаха с травмой плеча

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен, что за спадом в игре Мохамеда Салаха стоит травма, полученная египетским нападающим "Ливерпуля" еще в финале Лиги Чемпионов с "Реалом".

Лучший бомбардир прошлого сезона Премьер-Лиги довольно неудачно провел эту неделю за свой клуб. После весьма посредственной игры в матче с "Тоттенхэмом" Салах совершил результативную ошибку в поединке Лиги Чемпионов с ПСЖ.



Киуон считает, что столь неубедительный перфоманс Мохамеда имеет под собой основания. Мартин считает, что Салах еще не восстановился от травмы плеча, которую ему нанес защитник "Реала" Серхио Рамос.



"После той травмы он сам не свой. Против ПСЖ он потерял мяч 21 раз, именно его ошибка привела к пропущенному голу, из-за которого "Ливерпуль" мог остаться без победы".



"Такое ощущение, что он неохотно включает корпус, чтобы прикрыть мяч. Даниэль Старридж сыграл гораздо эффективнее в этом отношении, потеряв мяч всего семь раз. Возможно, Салах боится, что получит еще одно повреждение", - цитирует Киоуна Daily Mail.