"Челси" обыграл ПАОК благодаря голу Виллиана
Упустив кучу моментов при колоссальном игровом преимуществе, "Челси" все же смог одержать победу в первом матче группового этапа Лиги Европы — 0:1 против ПАОКа.
Тренер "синих" Маурицио Сарри наполовину обновил стартовый состав относительно победы 4:1 над "Кардиффом". Своего шанса дождались Андреас Кристенсен, Давиде Дзаппакоста, Росс Баркли, Виллиан и Альваро Мората.
"Челси" потребовалось всего шесть минут и одна вразумительная атака, чтобы вскрыть оборону греков. Баркли тараном пошел по центру, а затем отдал налево Виллиану, который в касание пробил через руки голкипера — 0:1.
На 10-й минуте Мората едва не удвоил преимущество своей команды, из выгодной позиции пробив головой со внешней стороны от штанги. На 19-й минуте Альваро повторно оказался на ударной позиции, но с острого угла вновь не попал в створ.
В дальнейшем Мората совершил еще несколько промахов, но лучший момент имел Педро, загубив выход один на один с голкипером. Гости полностью доминировали над соперником, тогда как ПАОК вообще ничего не создал возле ворот Кепы Аррисабалаги.
Во втором тайме игра ничуть не изменилась. Мяч упорно не шел в ворота домашней команды. Удалось все-таки забить Морате, однако из-за офсайда его гол не был засчитан.
Разница в счете оставалась минимальной, поэтому в заключительные 10 минут ПАОК оживился и смог впервые потревожить Аррисабалагу, однако чуда не случилось.
Один гол не отражает того колоссального преимущества, которое имел "Челси" на протяжении почти всего матча. "Синие" могли и обязаны были побеждать с крупным счетом, но что-то пошло не так, и Сарри еще предстоит в этом разобраться.
ПАОК (Греция) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Виллиан 7.
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (Аспиликуэта 66), Жоржиньо (Фабрегас 65), Канте, Баркли, Педро, Виллиан, Мората (Жиру 81).
20.09.2018 21:50
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Последние комментарии:
Остался час
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Ну хз. Как будто против юниоров каких то играли. И это самый серьёзный соперник, да ещё в гостях. На хрена против таких днищ пол-состава основы выпускать? Пусть бы все отдохнули. Не нравится мне что-то такой подход Сарри к говнокубкам. Ампаду, Хадсон-Одои, Лофтус-Чик, Эмкрсон, Мозес и тд - такие матчи для них.
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Дежурный матч, изи победа. Нереализовали уйму моментов. Мората дно е6аное, пусть сидит на лавке навсегда
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Пцц...может финал этого убого турнира и посмотрю - со второго тайма под конец с минуты 88-й.
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Если судить по этим двум месяцам, то Челси для того, чтобы стать претендентом на победу в ЛЧ, не хватает одного топового центрального защитника, высококлассного атакующего правого защитника по типу Менье, добротного левоногого вингера и топового страйкера. Короче зимой и следующим летом Дзаппа, Луиз, Мозес и Мората аут, а Хюсай, Кулибали, Бэйли и Икарди ин. И спокойно можно будет бороться за победу в ЛЧ, главное заставить Де Лаурентиса продать своих топов.
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Пердота))
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Изи. Чемпики.
Портовые обрыганы опять обоссяны
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слэш, братуха! как дела? когда ты уже калибрами ебанёшь по тель авиву?))
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колбосяо вообще охуели! если бы не одноглазый, клёпа заебался бы свои линзы от спущёнки отмывать.
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Ауба на изи
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Парни, как там Сосолах? Почему пропустил старт сезона? Или, может, ему провели шершавым мухомором по губам, как я и предсказывал?
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осталось 2 часа
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Эмери нешто тоже полу основной состав выпустил. Странно на самом деле.
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Победили и ладно.. Поздравляю пенсов.
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Мощщщно... хули.. Ну, удачи, Синие!! кстати, пересмотрел матч ЛФК-ПСЖ...так вот - там хоть и шейхи, но играют люди и ЛЮДИ... пошли и извинились, поблагодарили...мужики бля, даже неймар - я ахуел...
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Фабрегас в очередной раз стоя пытался раздавать пасы не особо то и эффективно + Дринквоутера даже на замене не было что немного настраживает, Лофтус-Чик и Кэйхил даже в таком матче не появились на поле значит всё настолько плохо. Кепа мог бы и посидеть по сути этот матч, Вилли не так уж и мешок что бы и против ПАОК сидеть на лавке. Например у Жоржиньо никакой мотивации не было, то же самое касается и Алонсо. Тем более состав достаточно глубок, позволяет ротацию делать, не тут так где же еще? Странно немного.
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Помойный матч. Игроки Паока то и делали, что фолили и валялись после прикосновения ветра.
Лео Жаба симулянт в лучших традициях Мане, Азара, Янга и Валенсии
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У пшеков ребёнок в старте)
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Ща гэгэшек глянем.
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Странно, что Сарри упорно не хочет выпускать Лофтуса-Чика, а пользует Баркли. Конечно, как игрок, изначально скаузер более разноплановый, но все его скиллы уже в помойке, не тянет он. Чику надо съёбывать.
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