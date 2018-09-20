"Челси" обыграл ПАОК благодаря голу Виллиана

Виллиан Упустив кучу моментов при колоссальном игровом преимуществе, "Челси" все же смог одержать победу в первом матче группового этапа Лиги Европы — 0:1 против ПАОКа.

Тренер "синих" Маурицио Сарри наполовину обновил стартовый состав относительно победы 4:1 над "Кардиффом". Своего шанса дождались Андреас Кристенсен, Давиде Дзаппакоста, Росс Баркли, Виллиан и Альваро Мората.

"Челси" потребовалось всего шесть минут и одна вразумительная атака, чтобы вскрыть оборону греков. Баркли тараном пошел по центру, а затем отдал налево Виллиану, который в касание пробил через руки голкипера — 0:1.

На 10-й минуте Мората едва не удвоил преимущество своей команды, из выгодной позиции пробив головой со внешней стороны от штанги. На 19-й минуте Альваро повторно оказался на ударной позиции, но с острого угла вновь не попал в створ.

В дальнейшем Мората совершил еще несколько промахов, но лучший момент имел Педро, загубив выход один на один с голкипером. Гости полностью доминировали над соперником, тогда как ПАОК вообще ничего не создал возле ворот Кепы Аррисабалаги.

Во втором тайме игра ничуть не изменилась. Мяч упорно не шел в ворота домашней команды. Удалось все-таки забить Морате, однако из-за офсайда его гол не был засчитан.

Разница в счете оставалась минимальной, поэтому в заключительные 10 минут ПАОК оживился и смог впервые потревожить Аррисабалагу, однако чуда не случилось.

Один гол не отражает того колоссального преимущества, которое имел "Челси" на протяжении почти всего матча. "Синие" могли и обязаны были побеждать с крупным счетом, но что-то пошло не так, и Сарри еще предстоит в этом разобраться.

ПАОК (Греция) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Виллиан 7.

"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (Аспиликуэта 66), Жоржиньо (Фабрегас 65), Канте, Баркли, Педро, Виллиан, Мората (Жиру 81).



Метки Лига Европы, обзор матча, ПАОК, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2018 21:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rentv 20.09.2018 23:20 # rentv
    Остался час

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  2. lampard78 20.09.2018 23:09 # lampard78
    Ну хз. Как будто против юниоров каких то играли. И это самый серьёзный соперник, да ещё в гостях. На хрена против таких днищ пол-состава основы выпускать? Пусть бы все отдохнули. Не нравится мне что-то такой подход Сарри к говнокубкам. Ампаду, Хадсон-Одои, Лофтус-Чик, Эмкрсон, Мозес и тд - такие матчи для них.

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  3. yen33 20.09.2018 23:01 # yen33
    Дежурный матч, изи победа. Нереализовали уйму моментов. Мората дно е6аное, пусть сидит на лавке навсегда

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  4. skychnie-oboi 20.09.2018 22:59 # skychnie-oboi
    Пцц...может финал этого убого турнира и посмотрю - со второго тайма под конец с минуты 88-й.

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  5. ccchelsea 20.09.2018 22:58 # ccchelsea
    Если судить по этим двум месяцам, то Челси для того, чтобы стать претендентом на победу в ЛЧ, не хватает одного топового центрального защитника, высококлассного атакующего правого защитника по типу Менье, добротного левоногого вингера и топового страйкера. Короче зимой и следующим летом Дзаппа, Луиз, Мозес и Мората аут, а Хюсай, Кулибали, Бэйли и Икарди ин. И спокойно можно будет бороться за победу в ЛЧ, главное заставить Де Лаурентиса продать своих топов.

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  6. slash-lfc 20.09.2018 22:47 # slash-lfc
    Пердота))

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  7. j-silver 20.09.2018 22:46 # j-silver
    Изи. Чемпики.
    Портовые обрыганы опять обоссяны

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  8. chelsea-ferrari 20.09.2018 22:46 # chelsea-ferrari
    слэш, братуха! как дела? когда ты уже калибрами ебанёшь по тель авиву?))

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  9. chelsea-ferrari 20.09.2018 22:40 # chelsea-ferrari
    колбосяо вообще охуели! если бы не одноглазый, клёпа заебался бы свои линзы от спущёнки отмывать.

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  10. reams 20.09.2018 22:35 # reams
    Ауба на изи

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  11. leon-britton 20.09.2018 22:30 # leon-britton
    Парни, как там Сосолах? Почему пропустил старт сезона? Или, может, ему провели шершавым мухомором по губам, как я и предсказывал?

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  12. rentv 20.09.2018 22:19 # rentv
    осталось 2 часа

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  13. ccchelsea 20.09.2018 22:19 # ccchelsea
    Эмери нешто тоже полу основной состав выпустил. Странно на самом деле.

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  14. scouser2005 20.09.2018 22:16 # scouser2005
    Победили и ладно.. Поздравляю пенсов.

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  15. valiverpool 20.09.2018 22:04 # valiverpool
    Мощщщно... хули.. Ну, удачи, Синие!! кстати, пересмотрел матч ЛФК-ПСЖ...так вот - там хоть и шейхи, но играют люди и ЛЮДИ... пошли и извинились, поблагодарили...мужики бля, даже неймар - я ахуел...

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  16. blueswin 20.09.2018 22:01 # blueswin
    Фабрегас в очередной раз стоя пытался раздавать пасы не особо то и эффективно + Дринквоутера даже на замене не было что немного настраживает, Лофтус-Чик и Кэйхил даже в таком матче не появились на поле значит всё настолько плохо. Кепа мог бы и посидеть по сути этот матч, Вилли не так уж и мешок что бы и против ПАОК сидеть на лавке. Например у Жоржиньо никакой мотивации не было, то же самое касается и Алонсо. Тем более состав достаточно глубок, позволяет ротацию делать, не тут так где же еще? Странно немного.

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  17. staryi-eblan 20.09.2018 22:00 # staryi-eblan
    Помойный матч. Игроки Паока то и делали, что фолили и валялись после прикосновения ветра.

    Лео Жаба симулянт в лучших традициях Мане, Азара, Янга и Валенсии

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  18. sausage 20.09.2018 22:00 # sausage
    У пшеков ребёнок в старте)

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  19. slash-lfc 20.09.2018 21:59 # slash-lfc
    Ща гэгэшек глянем.

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  20. sausage 20.09.2018 21:57 # sausage
    Странно, что Сарри упорно не хочет выпускать Лофтуса-Чика, а пользует Баркли. Конечно, как игрок, изначально скаузер более разноплановый, но все его скиллы уже в помойке, не тянет он. Чику надо съёбывать.

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