"Челси" обыграл ПАОК благодаря голу Виллиана

Упустив кучу моментов при колоссальном игровом преимуществе, "Челси" все же смог одержать победу в первом матче группового этапа Лиги Европы — 0:1 против ПАОКа.

Тренер "синих" Маурицио Сарри наполовину обновил стартовый состав относительно победы 4:1 над "Кардиффом". Своего шанса дождались Андреас Кристенсен, Давиде Дзаппакоста, Росс Баркли, Виллиан и Альваро Мората.



"Челси" потребовалось всего шесть минут и одна вразумительная атака, чтобы вскрыть оборону греков. Баркли тараном пошел по центру, а затем отдал налево Виллиану, который в касание пробил через руки голкипера — 0:1.



На 10-й минуте Мората едва не удвоил преимущество своей команды, из выгодной позиции пробив головой со внешней стороны от штанги. На 19-й минуте Альваро повторно оказался на ударной позиции, но с острого угла вновь не попал в створ.



В дальнейшем Мората совершил еще несколько промахов, но лучший момент имел Педро, загубив выход один на один с голкипером. Гости полностью доминировали над соперником, тогда как ПАОК вообще ничего не создал возле ворот Кепы Аррисабалаги.



Во втором тайме игра ничуть не изменилась. Мяч упорно не шел в ворота домашней команды. Удалось все-таки забить Морате, однако из-за офсайда его гол не был засчитан.



Разница в счете оставалась минимальной, поэтому в заключительные 10 минут ПАОК оживился и смог впервые потревожить Аррисабалагу, однако чуда не случилось.



Один гол не отражает того колоссального преимущества, которое имел "Челси" на протяжении почти всего матча. "Синие" могли и обязаны были побеждать с крупным счетом, но что-то пошло не так, и Сарри еще предстоит в этом разобраться.



ПАОК (Греция) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Виллиан 7.



"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (Аспиликуэта 66), Жоржиньо (Фабрегас 65), Канте, Баркли, Педро, Виллиан, Мората (Жиру 81).