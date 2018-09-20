"Юнайтед" может выкупить Депая обратно

"Манчестер Юнайтед" сохраняет опцию по возвращению вингера Мемфиса Депая из "Лиона".

Приглашенный на "Олд Траффорд" Луи Ван Галем, предшественником Жозе Моуриньо на посту главного тренера "красных дьяволов", Депай не смог заиграть в "Юнайтед" и спустя полтора года — в январе 2017 — был продан в "Лион" за 16 миллионов фунтов плюс бонусы.



Накануне вечером Мемфис вернулся в Манчестер и помог "Лиону" отпраздновать сенсационную победу 1:2 над "Манчестер Сити" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов.



"Манчестер по-прежнему красный", — написал Депай в социальных сетях после матча на "Этихад".



Как сообщает Manchester Evening News, "дьяволы" продолжают внимательно следить за успехами 24-летнего голландца, и Моуриньо вполне к открыт к идее вернуть Депая в "Юнайтед" в будущем.



По информации издания, Моуриньо является большим поклонником таланта Депая, и именно Жозе настоял на том, чтобы "Юнайтед" оставил за собой право обратного выкупа Мемфиса, продавая того в "Лион" в прошлом году.