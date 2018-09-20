Новый стадион "Тоттенхэма" не будет готов раньше января

Даже при самом оптимистичном раскладе "Тоттенхэм" не сможет завершить работы по строительству нового стадиона раньше января.

Напомним, изначальный план "шпор" состоял в том, чтобы впервые сыграть на своей новой 62-тысячной арене уже 15 сентября против "Ливерпуля", однако этот матч был перенесен на "Уэмбли", как и несколько последующих домашних.



Задержка со вводом объекта в эксплуатацию вызвана вскрывшимися в последний момент проблемами, в том числе с системами безопасности и электрообеспечением.



Изданию Daily Mail удалось выяснить, что в остатке этого календарного года подопечные Маурисио Почеттино ни при каких обстоятельствах не сыграют на новом стадионе.



В лучшем случае арена будет готова только к январю, однако вполне может быть, что "Тоттенхэм" повременит с переездом до следующего лета.



"Клуб значительно урезал количество работников на объекте. Сначала произошло переключение с четвертой передачи на вторую, а теперь это и вовсе движение на холостом ходу. Однако время идет".



"Темпы работ снизились, клуб сосредоточился на определенных участках, которые необходимо завершить. Раньше клуб пытался "срезать угол" на многих направлениях, но теперь все совершенно иначе".



"Процесс потребует чуть больше времени, но в "Тоттенхэме" понимают, что так они получат более качественный продукт в конце, нежели если будут спешить", — сообщил источник.