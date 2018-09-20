"Ливерпуль" приступил к обновлению своей базы в Киркби

"Ливерпуль" приступил к обновлению своей тренировочной базы в Киркби. Этот амбициозный проект оценивается в 50 миллионов фунтов.

Напомним, еще минувшим летом "красные" показали эскизы своей новой тренировочной базы, на которой клуб планирует собрать все свои команды воедино — от первой, которой руководит Юрген Клопп, и до детских.



Сегодня "Ливерпуль" провел специальную церемонию, посвященную началу строительства. Переехать в Киркби из Мелвуда Клопп планирует к старту сезона 2020/21.



"Это действительно громкое заявление со стороны клуба, его владельцев. Я очень рад, что мы начинаем этот процесс. Это весьма необычно, ведь база в Киркби и так весьма неплоха, а Мелвуд — замечательное место. Мы обожаем работать в Мелвуде, однако возможность собрать все команды вместе — это шаг в будущее, мы убеждены насчет этого".



"Мы нуждаемся в этом. Насколько я слышал, мы сможем приступить к тренировкам здесь в 2020 году. Тренеры весьма редко планируют так далеко, но я вполне оптимистичен, что все еще буду на своем месте, когда мы начнем пользоваться базой. Я действительно предвкушаю этот момент".



"Это будет штаб-квартира скаузерского футбола, если хотите. Думаю, все мы отчаянно хотим видеть больше местных воспитанников. У нас особенный клуб, и если ты вырос в этом месте, это уже делает тебя особенным человеком. Я уже сейчас знаю, что некоторые парни из команд U-15 и U-16 будут иметь большие шансы попасть в первую команду", — сообщил Клопп.