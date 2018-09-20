Почеттино не винит Леви в неудачах "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не связывает провальную серию "шпор" с отсутствием летних приобретений.

На этой неделе лондонцы потерпели свое третье поражение подряд во всех турнирах, уступив на старте группового этапа Лиги Чемпионов миланскому "Интеру". Это худшая серия "шпор" с момента прихода в клуб Почеттино.



Разумеется, отсутствие летних новичков называется в прессе одной из главных причин, почему "Тоттенхэм" забуксовал в начале сезона. Однако Почеттино не хочет снимать в вину с себя и перекладывать ее на президента клуба Даниэля Леви.



"Я смирился с тем решением, что мы приняли летом. Да, сейчас легко винить кого-то или о чем-то сожалеть, но это слишком простой подход. Я не хочу бежать от ответственности", - сообщил Почеттино Sky Sports.