Почеттино не винит Леви в неудачах "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не связывает провальную серию "шпор" с отсутствием летних приобретений.

На этой неделе лондонцы потерпели свое третье поражение подряд во всех турнирах, уступив на старте группового этапа Лиги Чемпионов миланскому "Интеру". Это худшая серия "шпор" с момента прихода в клуб Почеттино.

Разумеется, отсутствие летних новичков называется в прессе одной из главных причин, почему "Тоттенхэм" забуксовал в начале сезона. Однако Почеттино не хочет снимать в вину с себя и перекладывать ее на президента клуба Даниэля Леви.

"Я смирился с тем решением, что мы приняли летом. Да, сейчас легко винить кого-то или о чем-то сожалеть, но это слишком простой подход. Я не хочу бежать от ответственности", - сообщил Почеттино Sky Sports.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2018 18:30

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  1. chr1s8rown 20.09.2018 18:49 # chr1s8rown
    да у него яицо отсутствует чтобы такое про леви говорит .

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