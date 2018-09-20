Кавани считает, что командам Премьер-Лиги было бы сложно в Лиге 1
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани считает, что поражение его команды от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов не имеет никакого отношения к классу команд во французской Лиге 1.
На старте нового сезона парижане катком проходятся по своим соперникам во внутреннем чемпионате, однако старт в Лиге Чемпионов для подопечных Томаса Тухеля не задался — они трижды пропустили на "Энфилде" и вернулись домой без очков.
Существует мнение, что ПСЖ не хватает достойных конкурентов на внутренней арене, но Кавани с этим не соглашается и считает, что командам из Премьер-Лиги пришлось бы несладко в Лиге 1.
"Лучшие команды Европы играют в Лиге Чемпионов, и когда ты противостоишь им, иногда побеждаешь, а иногда уступаешь".
"Я бы хотел посмотреть, как команды Премьер-Лиги будут играть в Лиге 1, чтобы мы увидели, насколько они хороши. Я бы не стал принижать французскую лигу, потому что сборная Франции — действующий чемпион Мира, и многие ее игроки выступают в Лиге 1".
"В последние годы французские команды добирались до поздних стадий в Лиге Чемпионов. Поэтому я просто думаю, это футбол, вот и все", — цитирует Кавани Daily Mail.
20.09.2018 18:00
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Уважаю его,но сказал нереальную дичь
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челси в ЛЕ бы пробились в Лиге 1.
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Пидарасы, заголовок высосали, как всегда
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Утырок волосатый, еще со времен Суареса, хейтит Ливерпуль.
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В основе сборной 2 человека из лиги один, и те из ПСЖ, че он несет?
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Пиздец тупой.
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