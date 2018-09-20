Кавани считает, что командам Премьер-Лиги было бы сложно в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани считает, что поражение его команды от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов не имеет никакого отношения к классу команд во французской Лиге 1.

На старте нового сезона парижане катком проходятся по своим соперникам во внутреннем чемпионате, однако старт в Лиге Чемпионов для подопечных Томаса Тухеля не задался — они трижды пропустили на "Энфилде" и вернулись домой без очков.



Существует мнение, что ПСЖ не хватает достойных конкурентов на внутренней арене, но Кавани с этим не соглашается и считает, что командам из Премьер-Лиги пришлось бы несладко в Лиге 1.



"Лучшие команды Европы играют в Лиге Чемпионов, и когда ты противостоишь им, иногда побеждаешь, а иногда уступаешь".



"Я бы хотел посмотреть, как команды Премьер-Лиги будут играть в Лиге 1, чтобы мы увидели, насколько они хороши. Я бы не стал принижать французскую лигу, потому что сборная Франции — действующий чемпион Мира, и многие ее игроки выступают в Лиге 1".



"В последние годы французские команды добирались до поздних стадий в Лиге Чемпионов. Поэтому я просто думаю, это футбол, вот и все", — цитирует Кавани Daily Mail.