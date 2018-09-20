Заха счастлив, что прошел через "ад" в "Юнайтед"

Уилфрид Заха Лидер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что его пребывание в "Манчестер Юнайтед" было похоже на ад.

Летом 2013 года Заха оказался на "Олд Траффорд", но за два сезона в клубе так и не смог себя проявить. В конечном итоге Уилфрид вернулся в родной "Кристал Пэлас", где блистает прямо сейчас.

В интервью Shortlist Заха пожаловался, что "Юнайтед" не помог ему пройти процесс адаптации. По словам Уилфрида, на "Олд Траффорд" он впал в жесточайшую депрессию.

"Я пришел туда, когда мне было всего 19. Я жил один, со мной никого не было, клуб настоял на том, чтобы я снял именно ту квартиру, на которую они указали. Они не дали мне машину, не сделали ничего. Я жил в аду".

"Да, у меня появились деньги, но я был подавлен, я был в депрессии. Люди думают, что у футболистов нет проблем, но поверьте, это далеко не так", - рассказал Заха.




Метки Заха, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2018 17:00

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  1. frisby 20.09.2018 18:12 # frisby
    Годный вброс...желающие продолжаем испражняться на мю

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  2. armaha 20.09.2018 17:26 # armaha
    Интересно устроившись на другую работу с высоким окладом на несколько раз(дахуя) мы тоже впадем в жесточайшую депрессию???))

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  3. fc-oil 20.09.2018 17:26 # fc-oil
    Самый ноющий ниггер- симулянт АПЛ.

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  4. indy 20.09.2018 17:26 # indy
    по факту он провёл в МЮ пол года

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  5. vyrentz 20.09.2018 17:04 # vyrentz
    На данный момент сильнее любого игрока Юнайтед

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