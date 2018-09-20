Моуриньо хочет порадовать "Олд Траффорд" после успехов на выезде

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда задолжала победу публике "Олд Траффорд".

После поражения от "Тоттенхэма" (0:3) в родных стенах "дьяволы" выдали серию из трех побед на выезде. Команда Моуриньо обыграла "Бернли" и "Уотфорд" в рамках Премьер-Лиги и "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов.



Жозе не забыл, как фанаты Юнайтед отреагировали на последний проигрыш на своем поле, поэтому хочет развить серию и порадовать домашнюю публику в субботней игре с "Вулверхэмптоном".



"Олд Траффорд был великолепен в игре с "Тоттенхэмом", теперь они ждут нас после трех матчей на выезде. В них мы одержали три победы, показав характер и преданность делу".



"Думаю, болельщики с хорошим ощущением ждут нас обратно. Они хотят увидеть от нас такой же хороший футбол, какой мы продемонстрировали в гостях", - цитирует Моуриньо ESPN.