Моуриньо хочет порадовать "Олд Траффорд" после успехов на выезде

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда задолжала победу публике "Олд Траффорд".

После поражения от "Тоттенхэма" (0:3) в родных стенах "дьяволы" выдали серию из трех побед на выезде. Команда Моуриньо обыграла "Бернли" и "Уотфорд" в рамках Премьер-Лиги и "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов.

Жозе не забыл, как фанаты Юнайтед отреагировали на последний проигрыш на своем поле, поэтому хочет развить серию и порадовать домашнюю публику в субботней игре с "Вулверхэмптоном".

"Олд Траффорд был великолепен в игре с "Тоттенхэмом", теперь они ждут нас после трех матчей на выезде. В них мы одержали три победы, показав характер и преданность делу".

"Думаю, болельщики с хорошим ощущением ждут нас обратно. Они хотят увидеть от нас такой же хороший футбол, какой мы продемонстрировали в гостях", - цитирует Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2018 16:00

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