На фанатов "Челси" напали в Греции
На двух болельщиков "Челси" было совершено нападение перед гостевым матчем Лиги Европы с греческим ПАОК.
Поездка в Грецию на матч с "Олимпиакосом" в августе обернулась проблемами для фанатов "Бернли". Четыре болельщика получили царапины и ссадины, еще один – ножевое ранение.
Нрав греческих фанатов накануне ощутили на себе поклонники "Челси". По данным местной полиции, трое болельщиков ПАОК избили в среду вечером двух приезжих из Великобритании.
Бригада скорой оказала пострадавшим первую медицинскую помощь, однако от госпитализации мужчины отказались. Выдвигать обвинения против нападавших фанаты "Челси" тоже не стали.
20.09.2018 15:00
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Последние комментарии:
никто не любит абсолютно ебанутых фонадов синей помойки chelsea
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Пиздеть на фапле это тебе не в жизни пиздеть.
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Безвизг ты не через Грецию случаем летел?
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Везде глиномесов ненавидят. Еще скамцу повезло, что какой АЕК не попал в группу. Тоже бы отгребли!
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бриташки наебенились и борзили на всех, за что и опиздюлились. потому и обвинения не выдвигают.
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обоссать.. и на мороз
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В голодающей стране и не такое сделают.
Бомжи вечером украдут вещи из отеля футболистов
Все как на Украине
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Гыыыы. Все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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.......... и пенсам очень понравилась
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Напали и обоссали хахахах
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напали и обоссали, поэтому обошлось все без обвинений
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ох уж эти клятi хохлы
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