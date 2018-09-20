На фанатов "Челси" напали в Греции

На двух болельщиков "Челси" было совершено нападение перед гостевым матчем Лиги Европы с греческим ПАОК.

Поездка в Грецию на матч с "Олимпиакосом" в августе обернулась проблемами для фанатов "Бернли". Четыре болельщика получили царапины и ссадины, еще один – ножевое ранение.



Нрав греческих фанатов накануне ощутили на себе поклонники "Челси". По данным местной полиции, трое болельщиков ПАОК избили в среду вечером двух приезжих из Великобритании.



Бригада скорой оказала пострадавшим первую медицинскую помощь, однако от госпитализации мужчины отказались. Выдвигать обвинения против нападавших фанаты "Челси" тоже не стали.