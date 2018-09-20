На фанатов "Челси" напали в Греции

Челси На двух болельщиков "Челси" было совершено нападение перед гостевым матчем Лиги Европы с греческим ПАОК.

Поездка в Грецию на матч с "Олимпиакосом" в августе обернулась проблемами для фанатов "Бернли". Четыре болельщика получили царапины и ссадины, еще один – ножевое ранение.

Нрав греческих фанатов накануне ощутили на себе поклонники "Челси". По данным местной полиции, трое болельщиков ПАОК избили в среду вечером двух приезжих из Великобритании.

Бригада скорой оказала пострадавшим первую медицинскую помощь, однако от госпитализации мужчины отказались. Выдвигать обвинения против нападавших фанаты "Челси" тоже не стали.




Метки болельщики, происшествия, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1075

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Последние комментарии:




  1. el-ray 20.09.2018 16:27 # el-ray
    никто не любит абсолютно ебанутых фонадов синей помойки chelsea

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  2. gerrard08 20.09.2018 16:05 # gerrard08
    Пиздеть на фапле это тебе не в жизни пиздеть.

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  3. electric 20.09.2018 15:57 # electric
    Безвизг ты не через Грецию случаем летел?

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  4. lfc-in-my-heart 20.09.2018 15:47 # lfc-in-my-heart
    Везде глиномесов ненавидят. Еще скамцу повезло, что какой АЕК не попал в группу. Тоже бы отгребли!

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  5. lahmatyj 20.09.2018 15:36 # lahmatyj
    бриташки наебенились и борзили на всех, за что и опиздюлились. потому и обвинения не выдвигают.

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  6. lancerlancer1 20.09.2018 15:28 # lancerlancer1
    обоссать.. и на мороз

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  7. pistolero-lfc 20.09.2018 15:26 # pistolero-lfc
    В голодающей стране и не такое сделают.
    Бомжи вечером украдут вещи из отеля футболистов
    Все как на Украине

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  8. slash-lfc 20.09.2018 15:24 # slash-lfc
    Гыыыы. Все, абсолютно все ссут на гпенсов))

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  9. chr1s8rown 20.09.2018 15:17 # chr1s8rown
    .......... и пенсам очень понравилась

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  10. mikkiynwa 20.09.2018 15:08 # mikkiynwa
    Напали и обоссали хахахах

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  11. kos9k 20.09.2018 15:04 # kos9k
    напали и обоссали, поэтому обошлось все без обвинений

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  12. j-silver 20.09.2018 15:03 # j-silver
    ох уж эти клятi хохлы

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