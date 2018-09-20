Погба поблагодарил Моуриньо за доверие
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поблагодарил главного тренера Жозе Моуриньо за то, что португалец позволил ему пробить пенальти.
Перед паузой на игры сборных Погба не забил пенальти в поединке Премьер-Лиги с "Бернли". После того, как дьяволы заработали 11-й метровый в матче Лиги Чемпионов с "Янг Бойз", француз снова подошел к точке, но уже не промахнулся.
Комментируя уверенную победу 3:0, Поль поблагодарил и Моуриньо, и партнеров по команде за то, что зарядили его уверенностью и позволили исправиться за промах на "Терф Мур".
"У меня не было никаких сомнений, чтобы пробить пенальти. Я знаю, что не забил против "Бернли", но понимал, что я не совершу ту же ошибку. Игроки зарядили меня уверенностью, а тренер позволил пробить вновь. Я благодарен им за это", - рассказал Погба MUTV.
20.09.2018 14:00
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ну вы ещё пососитесь, тридваразы
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как мило , облизывают друг друга. надолго ли
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