Погба поблагодарил Моуриньо за доверие

Погба и Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поблагодарил главного тренера Жозе Моуриньо за то, что португалец позволил ему пробить пенальти.

Перед паузой на игры сборных Погба не забил пенальти в поединке Премьер-Лиги с "Бернли". После того, как дьяволы заработали 11-й метровый в матче Лиги Чемпионов с "Янг Бойз", француз снова подошел к точке, но уже не промахнулся.

Комментируя уверенную победу 3:0, Поль поблагодарил и Моуриньо, и партнеров по команде за то, что зарядили его уверенностью и позволили исправиться за промах на "Терф Мур".

"У меня не было никаких сомнений, чтобы пробить пенальти. Я знаю, что не забил против "Бернли", но понимал, что я не совершу ту же ошибку. Игроки зарядили меня уверенностью, а тренер позволил пробить вновь. Я благодарен им за это", - рассказал Погба MUTV.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2018 14:00

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  1. mancunia-planet 20.09.2018 14:33 # mancunia-planet
    ну вы ещё пососитесь, тридваразы

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  2. chr1s8rown 20.09.2018 14:05 # chr1s8rown
    как мило , облизывают друг друга. надолго ли

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