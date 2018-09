Сарри не будет играть в Лиге Европы детьми

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что Рубен Лофтус-Чик и Итан Ампаду могут не получить своего шанса даже в Лиге Европы.

Перед стартом европейского турнира Сарри заверил, что будет проводить ротацию состава. Решение оставить дома Эдена Азара, Давида Луиса и Матео Ковачича говорило именно об этом.



Уже приехав в Грецию на матч с ПАОКом, Маурицио предупредил: его слова вовсе не означают, что выступать в этом турнире будут только игроки вроде Лофтус-Чика, Ампаду и Каллума Ходсона-Одои.



"Я знаю, что Лофтус-Чик отличный игрок, но я не знаю, сыграет ли он завтра. Для него есть место в наших планах на будущее, но необязательно на следующий матч".



"Я не буду менять весь состав, я поменяю только пять-шесть игроков. Не знаю, как на это отреагирует Лофтус-Чик, но правда в том, что мы можем использовать только 11 игроков".



На позиции Ходсона-Одои у нас ранее играли Педро и Азар, в запасе были Мосес и Виллиан. Мы рассчитываем на него в будущем, но я не знаю, появится ли он на поле против ПАОКа", - цитирует Сарри Four Four Two.