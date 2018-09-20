Сарри не будет играть в Лиге Европы детьми
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что Рубен Лофтус-Чик и Итан Ампаду могут не получить своего шанса даже в Лиге Европы.
Перед стартом европейского турнира Сарри заверил, что будет проводить ротацию состава. Решение оставить дома Эдена Азара, Давида Луиса и Матео Ковачича говорило именно об этом.
Уже приехав в Грецию на матч с ПАОКом, Маурицио предупредил: его слова вовсе не означают, что выступать в этом турнире будут только игроки вроде Лофтус-Чика, Ампаду и Каллума Ходсона-Одои.
"Я знаю, что Лофтус-Чик отличный игрок, но я не знаю, сыграет ли он завтра. Для него есть место в наших планах на будущее, но необязательно на следующий матч".
"Я не буду менять весь состав, я поменяю только пять-шесть игроков. Не знаю, как на это отреагирует Лофтус-Чик, но правда в том, что мы можем использовать только 11 игроков".
На позиции Ходсона-Одои у нас ранее играли Педро и Азар, в запасе были Мосес и Виллиан. Мы рассчитываем на него в будущем, но я не знаю, появится ли он на поле против ПАОКа", - цитирует Сарри Four Four Two.
20.09.2018 13:00
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6ля, а я надеялся что хоть он начнет доверять молодежи, эо же сцаная ЛЕ, неужели так сложно дать шанс талантливым ребятам, в итоге повторят путь Де Брюйне, Лукаку и прочих.
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Ну такое. Если и в таких матчах не будут играть Хадсон-Одои и Ампаду, то скоро они помашут нам ручкой, как это сделал когда-то Лукаку. Хадсона-Одои надо подпускать к основе уже сейчас, а во всяких говнокубках такие игроки должны в основе выходить, тем более на ранних стадиях.
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лофтус чик и кристиансен будут рад, что их назвали взрослыми
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все верно против команд уровня 5 дивизиона англии должны выходить основой и страдать потому что турнир для середняков
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Не верно.
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Верно
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