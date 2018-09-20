Артета не связывает поражение "Сити" с отсутствием Гвардиолы

Микель Артета сомневается, что поражение "Манчестер Сити" от "Лиона" (1:2) напрямую связано с дисквалификацией главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

За стартовым матчем Лиги Чемпионов Гвардиоле пришлось наблюдать с трибун "Этихад". Пеп не имел возможности помочь своей команде из-за дисквалификации, наложенной на него за удаление в игре с "Ливерпулем" в прошлом сезоне.



Без Гвардиолы "горожане" выдали крайне хмурый матч, сенсационно уступив на своем поле 1:2. Однако Артета не видит прямой связи между результатом и отсутствием своего шефа.



"Все это только предположения. Факт лишь в том, что Пепа не было сегодня с нами, и мы проиграли футбольный матч. То же самое касается зрительского интереса. Да, мы хотели бы играть при полных трибунах, но даже с такой аудиторией мы побеждали раньше", - цитирует Артету Evening Standard.