Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером представляющие Англию "Челси" и "Арсенал" возьмут старт на групповом этапе Лиги Европы.

ПАОК — ЧЕЛСИ 19:55 Онлайн-трансляция



Главный тренер "синих" Маурицио Сарри отказывается предаваться эйфории после пяти побед на старте нового сезона, отлично понимая, что трудные времена еще впереди. Конкуренция в верхней части Премьер-Лиги по-прежнему высока, а Лига Европы видится хорошей возможностью подстраховать себя в плане попадания в Лигу Чемпионов на будущий год и завоевать первый трофей в карьере итальянского специалиста.



"Наша первоочередная цель — выйти в плей-офф, а затем мы попытаемся обеспечить себе первой место. Для завоевания первого места в группе завтрашний матч является самым важным, потому что это самый сложный матч", — говорил Сарри на пресс-конференции.



ПАОК не потерпел ни одного поражения в четырех предыдущих встречах с английскими командам, по разу обыграв "Арсенал" в сезоне 1997/98 и "Тоттенхэм" в 2011/12.



В шести предыдущих попытках ПАОК четырежды выходил из своей группы Лиги Европы, но все четыре раза вылетал уже в 1/16 финала.



Когда "Челси" последний раз участвовал в Лиге Европы (2012/13), то выиграл это соревнование, одолев в финале "Бенфику" со счетом 2:1.



Сарри как тренер может похвастать 100-процентным результатом на групповом этапе Лиги Европы — шесть побед из шести с "Наполи" в сезоне 2015/16.



"Челси" не взял с собой на этот выезд Давида Луиса, Эмерсона Палмери, Матео Ковачича и Эдена Азара. Данни Дринкуотер на Лигу Европы не заявлен. Свой шанс рассчитывают получить Андреас Кристенсен, Гари Кэхилл, Итан Ампаду и Рубен Лофтус-Чик.



АРСЕНАЛ — ВОРСКЛА 22:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" выступал в Лиге Европы и в прошлом сезоне, причем отношение "канониров" к этому соревнованию сильно изменилось по ходу кампании. Сперва Арсен Венгер, предшественник Унаи Эмери на тренерском мостике, играл здесь резервным составом, но затем смирился, что это единственный способ пробиться в Лигу Чемпионов.



Бросив все силы на Лигу Европы, Венгер остановился в шаге от финала. Зайти дальше попытается Эмери, который трижды выигрывал этот трофей с "Севильей". В отличие от Арсена, Унаи с самого начала максимально серьезно настроен на этот турнир.



При текущем формате (с сезона 2009/10) "Ворскла" участвует в Лиге Европы всего лишь во второй раз. В первом случае команда из Полтавы набрала два очка и забила четыре гола в шести матчах группового этапа.



В прошлом сезоне украинского чемпионата "Ворскла" финишировала третьей, но отрыв от "Шахтера" и киевского "Динамо" был катастрофическим — 26 и 24 очка, соответственно.



Эмери — единственный тренер в истории Лиги Европы / Кубка УЕФА, выигрывавший это соревнование три сезона подряд.



Ожидается, что Эмери доверит место в стартовом составе "Арсенала" Бернду Лено, Штефану Лихтштайнеру, Мохамеду Эльнени и Данни Уэлбеку. Лоран Косьелни, Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац и Эйнсли Мэйтланд-Найлс травмированы.