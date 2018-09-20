Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Унаи Эмери В четверг вечером представляющие Англию "Челси" и "Арсенал" возьмут старт на групповом этапе Лиги Европы.

ПАОК — ЧЕЛСИ 19:55 Онлайн-трансляция

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри отказывается предаваться эйфории после пяти побед на старте нового сезона, отлично понимая, что трудные времена еще впереди. Конкуренция в верхней части Премьер-Лиги по-прежнему высока, а Лига Европы видится хорошей возможностью подстраховать себя в плане попадания в Лигу Чемпионов на будущий год и завоевать первый трофей в карьере итальянского специалиста.

"Наша первоочередная цель — выйти в плей-офф, а затем мы попытаемся обеспечить себе первой место. Для завоевания первого места в группе завтрашний матч является самым важным, потому что это самый сложный матч", — говорил Сарри на пресс-конференции.

ПАОК не потерпел ни одного поражения в четырех предыдущих встречах с английскими командам, по разу обыграв "Арсенал" в сезоне 1997/98 и "Тоттенхэм" в 2011/12.

В шести предыдущих попытках ПАОК четырежды выходил из своей группы Лиги Европы, но все четыре раза вылетал уже в 1/16 финала.

Когда "Челси" последний раз участвовал в Лиге Европы (2012/13), то выиграл это соревнование, одолев в финале "Бенфику" со счетом 2:1.

Сарри как тренер может похвастать 100-процентным результатом на групповом этапе Лиги Европы — шесть побед из шести с "Наполи" в сезоне 2015/16.

"Челси" не взял с собой на этот выезд Давида Луиса, Эмерсона Палмери, Матео Ковачича и Эдена Азара. Данни Дринкуотер на Лигу Европы не заявлен. Свой шанс рассчитывают получить Андреас Кристенсен, Гари Кэхилл, Итан Ампаду и Рубен Лофтус-Чик.

АРСЕНАЛ — ВОРСКЛА 22:00 Онлайн-трансляция

"Арсенал" выступал в Лиге Европы и в прошлом сезоне, причем отношение "канониров" к этому соревнованию сильно изменилось по ходу кампании. Сперва Арсен Венгер, предшественник Унаи Эмери на тренерском мостике, играл здесь резервным составом, но затем смирился, что это единственный способ пробиться в Лигу Чемпионов.

Бросив все силы на Лигу Европы, Венгер остановился в шаге от финала. Зайти дальше попытается Эмери, который трижды выигрывал этот трофей с "Севильей". В отличие от Арсена, Унаи с самого начала максимально серьезно настроен на этот турнир.

При текущем формате (с сезона 2009/10) "Ворскла" участвует в Лиге Европы всего лишь во второй раз. В первом случае команда из Полтавы набрала два очка и забила четыре гола в шести матчах группового этапа.

В прошлом сезоне украинского чемпионата "Ворскла" финишировала третьей, но отрыв от "Шахтера" и киевского "Динамо" был катастрофическим — 26 и 24 очка, соответственно.

Эмери — единственный тренер в истории Лиги Европы / Кубка УЕФА, выигрывавший это соревнование три сезона подряд.

Ожидается, что Эмери доверит место в стартовом составе "Арсенала" Бернду Лено, Штефану Лихтштайнеру, Мохамеду Эльнени и Данни Уэлбеку. Лоран Косьелни, Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац и Эйнсли Мэйтланд-Найлс травмированы.



Метки Арсенал, Ворскла, Лига Европы, ПАОК, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1427

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Последние комментарии:




  1. girasimus 20.09.2018 12:45 # girasimus
    Арсенал победа резервом, к вот Пенсярам нужно основу выставлять, иначе разъебашит их ПАОК дома...

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  2. ssa 20.09.2018 12:34 # ssa
    рентв, что значит 2 трансфера бесплатно, как этим воспользоваться.

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  3. cosmos0611 20.09.2018 12:19 # cosmos0611
    пенсота живет в прошлом вспоминая былые заслуги, тогда как реальность на сегодня это

    Человек Паук vs Челси 19:55

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  4. mcferson 20.09.2018 12:18 # mcferson
    Уделять столько времени командам соперника поливая их и оскорбляя - ну eбанутые

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  5. lancerlancer1 20.09.2018 12:18 # lancerlancer1
    Эй , мордовороты! Никто не знает, кто я! а я знаю вас всех, как так?

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  6. scouser2005 20.09.2018 12:13 # scouser2005
    Челси сегодня проиграет без б`Азара

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  7. selfish 20.09.2018 12:13 # selfish
    шулси сегодня вин
    арсен может ничейку скатать

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  8. chebrec 20.09.2018 12:01 # chebrec
    Камон Щолбси!

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  9. slash-lfc 20.09.2018 11:48 # slash-lfc
    Сука, как можно тратить сотни миллионов, платить за какую-то Кепу 70кк и играть в ЛЕ, ахахахах. Просто челче))

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  10. cosmos0611 20.09.2018 11:47 # cosmos0611
    ПАУК vs ЧЕЛСИ 19:55

    мда

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  11. keita 20.09.2018 11:46 # keita
    Ахахахаааааахахааа. Кто-то играет во вторник вечером великолепный матч с ПСЖ во главе с Мбаппе-Кавани-Неймар а кто-то Челси.

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  12. gavriil 20.09.2018 11:45 # gavriil
    День обводок. +5 к вкусу бельгийского для фанатов синей параши.

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  13. narcot 20.09.2018 11:40 # narcot
    играют геи, а поливают щитей и челсей

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  14. brown-ale 20.09.2018 11:38 # brown-ale
    Тут без вариантов, Сарри и Эмери надо выпускать дублеров, иначе в ближайшем матче АПЛ будут овощами. Бернли тому пример.

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  15. electric 20.09.2018 11:37 # electric
    Удачи Челси в ЛЕ!

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  16. sellman 20.09.2018 11:29 # sellman
    Привет, твари

    На изи выносим мусор 2 составом в Греции, а затем 26 сентября и на энфилде.

    1 составом онли АПЛ, чемпионы!

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  17. scauzer11 20.09.2018 11:25 # scauzer11
    ЩЩЩЩЩООООООЛЛЛЛЛЛССССССССИИИИИИИИИИИИ

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  18. alexomck 20.09.2018 11:11 # alexomck
    удачи челси в ЛЕ.

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  19. firmino9 20.09.2018 11:10 # firmino9
    Удачи Челси в ЛЕ

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  20. el-ray 20.09.2018 11:07 # el-ray
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Ван Дейк хочет "писать историю" с "Ливерпулем" и мечтает о покере

    Источник: http://fapl.ru/posts/65359/#reply

    в полку коких-то конониров прибыло.

    El hecho

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