Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером представляющие Англию "Челси" и "Арсенал" возьмут старт на групповом этапе Лиги Европы.
ПАОК — ЧЕЛСИ 19:55 Онлайн-трансляция
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри отказывается предаваться эйфории после пяти побед на старте нового сезона, отлично понимая, что трудные времена еще впереди. Конкуренция в верхней части Премьер-Лиги по-прежнему высока, а Лига Европы видится хорошей возможностью подстраховать себя в плане попадания в Лигу Чемпионов на будущий год и завоевать первый трофей в карьере итальянского специалиста.
"Наша первоочередная цель — выйти в плей-офф, а затем мы попытаемся обеспечить себе первой место. Для завоевания первого места в группе завтрашний матч является самым важным, потому что это самый сложный матч", — говорил Сарри на пресс-конференции.
ПАОК не потерпел ни одного поражения в четырех предыдущих встречах с английскими командам, по разу обыграв "Арсенал" в сезоне 1997/98 и "Тоттенхэм" в 2011/12.
В шести предыдущих попытках ПАОК четырежды выходил из своей группы Лиги Европы, но все четыре раза вылетал уже в 1/16 финала.
Когда "Челси" последний раз участвовал в Лиге Европы (2012/13), то выиграл это соревнование, одолев в финале "Бенфику" со счетом 2:1.
Сарри как тренер может похвастать 100-процентным результатом на групповом этапе Лиги Европы — шесть побед из шести с "Наполи" в сезоне 2015/16.
"Челси" не взял с собой на этот выезд Давида Луиса, Эмерсона Палмери, Матео Ковачича и Эдена Азара. Данни Дринкуотер на Лигу Европы не заявлен. Свой шанс рассчитывают получить Андреас Кристенсен, Гари Кэхилл, Итан Ампаду и Рубен Лофтус-Чик.
АРСЕНАЛ — ВОРСКЛА 22:00 Онлайн-трансляция
"Арсенал" выступал в Лиге Европы и в прошлом сезоне, причем отношение "канониров" к этому соревнованию сильно изменилось по ходу кампании. Сперва Арсен Венгер, предшественник Унаи Эмери на тренерском мостике, играл здесь резервным составом, но затем смирился, что это единственный способ пробиться в Лигу Чемпионов.
Бросив все силы на Лигу Европы, Венгер остановился в шаге от финала. Зайти дальше попытается Эмери, который трижды выигрывал этот трофей с "Севильей". В отличие от Арсена, Унаи с самого начала максимально серьезно настроен на этот турнир.
При текущем формате (с сезона 2009/10) "Ворскла" участвует в Лиге Европы всего лишь во второй раз. В первом случае команда из Полтавы набрала два очка и забила четыре гола в шести матчах группового этапа.
В прошлом сезоне украинского чемпионата "Ворскла" финишировала третьей, но отрыв от "Шахтера" и киевского "Динамо" был катастрофическим — 26 и 24 очка, соответственно.
Эмери — единственный тренер в истории Лиги Европы / Кубка УЕФА, выигрывавший это соревнование три сезона подряд.
Ожидается, что Эмери доверит место в стартовом составе "Арсенала" Бернду Лено, Штефану Лихтштайнеру, Мохамеду Эльнени и Данни Уэлбеку. Лоран Косьелни, Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац и Эйнсли Мэйтланд-Найлс травмированы.
20.09.2018 11:00
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Последние комментарии:
Арсенал победа резервом, к вот Пенсярам нужно основу выставлять, иначе разъебашит их ПАОК дома...
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рентв, что значит 2 трансфера бесплатно, как этим воспользоваться.
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пенсота живет в прошлом вспоминая былые заслуги, тогда как реальность на сегодня это
Человек Паук vs Челси 19:55
(ответить)
Уделять столько времени командам соперника поливая их и оскорбляя - ну eбанутые
(ответить)
Эй , мордовороты! Никто не знает, кто я! а я знаю вас всех, как так?
(ответить)
Челси сегодня проиграет без б`Азара
(ответить)
шулси сегодня вин
арсен может ничейку скатать
(ответить)
Камон Щолбси!
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Сука, как можно тратить сотни миллионов, платить за какую-то Кепу 70кк и играть в ЛЕ, ахахахах. Просто челче))
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ПАУК vs ЧЕЛСИ 19:55
мда
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Ахахахаааааахахааа. Кто-то играет во вторник вечером великолепный матч с ПСЖ во главе с Мбаппе-Кавани-Неймар а кто-то Челси.
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День обводок. +5 к вкусу бельгийского для фанатов синей параши.
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играют геи, а поливают щитей и челсей
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Тут без вариантов, Сарри и Эмери надо выпускать дублеров, иначе в ближайшем матче АПЛ будут овощами. Бернли тому пример.
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Удачи Челси в ЛЕ!
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Привет, твари
На изи выносим мусор 2 составом в Греции, а затем 26 сентября и на энфилде.
1 составом онли АПЛ, чемпионы!
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ЩЩЩЩЩООООООЛЛЛЛЛЛССССССССИИИИИИИИИИИИ
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удачи челси в ЛЕ.
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Удачи Челси в ЛЕ
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Ван Дейк хочет "писать историю" с "Ливерпулем" и мечтает о покере
Источник: http://fapl.ru/posts/65359/#reply
в полку коких-то конониров прибыло.
El hecho
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