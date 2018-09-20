Моуриньо уверен, что Далот сможет провести в МЮ более 10 лет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что защитник Диогу Далот способен выступать за клуб на протяжении более чем 10 следующих лет.

Минувшим летом Далот перебрался на "Олд Траффорд" из"Порту" с травмой колена, а потому своего дебюта за "красных дьяволов" дождался только в среду вечером.



19-летний португалец целиком провел матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз", помог "Юнайтед" одержать победу 0:3 и вообще произвел очень приятное впечатление — в том числе на своего соотечественника Моуриньо.



"Он провел очень хороший матч, показав надежную игру после операции на колене. Каждый смог увидеть его потенциал, и каждый смог увидеть, что у этого 19-летнего парня в запасе более 10 лет, чтобы посвятить их "Манчестер Юнайтед".



"Я также хочу похвалить Люка Шоу, потому что они оба сыграли на одинаковом уровне. Они сыграли очень хорошо. Угроза в нашей игре исходила от них обоих. Они великолепно двигались, действовали широко, совершали прострелы, ассистировали и участвовали в самых опасных моментах. А также они хорошо оборонялись".



"Мы знали, что должны выиграть этот матч. Мы знали, что нам очень важно подойти к трем следующим матчам — против "Валенсии" и дважды против "Ювентуса" — с тремя очками, и мы добились этого", — цитирует Моуриньо Sky Sports.