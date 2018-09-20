Лучшие моменты матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с участием английских команд.
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20.09.2018 09:30
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Последние комментарии:
Пенки кажись не было
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Мбапе пора на повышение в клуб с перспективой и амбициями, например в Ливерпуль.
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Фирмино может забивать с 2 глазами, с 1 глазом и даже без глаз!
Какой же невероятно повезло Ливерпулю и Фирмино, что они есть друг у друга.
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Firmino top
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