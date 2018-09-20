Лучшие моменты матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов (ВИДЕО)

Садио Мане и Роберто Фирмино Предлагаем вашему вниманию видеообзоры матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с участием английских команд.



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Метки видео, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 588

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Последние комментарии:




  1. kapkarawka 20.09.2018 09:55 # kapkarawka
    Пенки кажись не было

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  2. electric 20.09.2018 09:48 # electric
    Мбапе пора на повышение в клуб с перспективой и амбициями, например в Ливерпуль.

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  3. largo-winch 20.09.2018 09:42 # largo-winch
    Фирмино может забивать с 2 глазами, с 1 глазом и даже без глаз!
    Какой же невероятно повезло Ливерпулю и Фирмино, что они есть друг у друга.

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  4. firmino9 20.09.2018 09:32 # firmino9
    Firmino top

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