Эмери подтвердил, что Лено дебютирует за "Арсенал" против "Ворсклы"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что устроит дебют голкиперу Бернду Лено за клуб в матче Лиги Европы против "Ворсклы" в четверг.

Минувшим летом "канониры" потратили 22 миллиона фунтов на приглашение Лено из "Байера", но пока Бернд не сыграл ни минуты за свой новый клуб, поскольку Эмери предпочитает доверять опытному Петру Чеху.



Однако в четверг вечером на "Эмирейтс" 26-летний немец, наконец, получит возможность проявить себя. Эмери отдельно отмечает, что Лено не является его голкипером на второстепенные турниры, а имеет шансы побороться за место в стартовом составе.



"Мы поговорили с нашим тренером вратарей, и Бернд будет в стартовом составе. Нам нужно дать Лено возможность получить игровые минуты".



"Мы подписали его, чтобы сделать нас сильнее и добавить конкуренции на последнем рубеже. Я очень доволен, как он трудится каждый день, и мне не терпится увидеть его игру".



"До первого матча сезона я разговаривал с ним и объяснил свое решение. Я привел ему свои аргументы. Петр играет хорошо, но теперь возможность сыграть есть у Лено, и в каждом отдельном матче мы будем анализировать их игру и делать выбор".



"Мы не собираемся давать ему, Петру или Эмилиано Мартинесу один турнир, чтобы он там играл. Он выйдет в старте завтра и получит минуты, но перед каждым матчем мы будем заново решать, кому играть", — цитирует Эмери Daily Express.