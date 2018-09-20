Ван Дейк хочет "писать историю" с "Ливерпулем" и мечтает о покере

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет "писать историю" со своими партнерами по команде и попытаться выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

На старте нового сезона подопечные Юргена Клоппа демонстрируют 100-процентный результат, к пяти выигранным матчам в Премьер-Лиге добавив победу 3:2 над ПСЖ в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов.



После столь резвого начала 27-летний голландец испытывает небывалое воодушевление и хочет преуспеть на всех фронтах.



"Я наслаждаюсь каждым мгновением этого. Сейчас замечательное время, чтобы быть игроком "Ливерпуля". Ты хочешь играть в этих матчах, хочешь играть против этих клубов, которые нам противостоят. Ты хочешь играть на высочайшем уровне и получать от этого удовольствие".



"Я хочу побеждать, создавать воспоминания и писать историю, как и все парни здесь. Ты должен быть амбициозным. Учитывая масштаб клуба, всех окружающих клуб людей и историю клуба, мы хотим попытаться выиграть все".



"Это будет тяжело, это очень сложная задача, но знаете — мы просто попробуем", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.