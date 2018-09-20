Ловрен не согласен с обвинениями в даче ложных показаний

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил о своем несогласии с обвинениями в даче ложных показаний.

Напомним, накануне стало известно, что игроку сборной Хорватии грозит до пяти лет тюрьмы из-за обвинений, выдвинутых у себя на родине. Деяна подозревают в лжесвидетельстве в рамках судебного процесса бывшего директора загребского "Динамо" Здравко Мамича.



29-летний защитник немедленно отреагировал на эту новость и сообщил в инстаграме, что невиновен и будет добиваться оправдательного приговора.



"Я хочу сказать всем, особенно своей семье, друзьям, болельщикам на родине, своему клубу и болельщикам моего клуба в Англии, что я невиновен и не совершал никакого уголовно наказуемого преступления. Я горжусь своей жизнью, каждым шагом своей жизни и всем, что мы с семьей создали".



"Я с возмущением отвергаю все обвинения, и каждому, кто хочет разрушить мою репутацию и репутацию моей семьи, я говорю, что вам это не удастся", — написал Ловрен.