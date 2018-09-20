Виллиан: "Сарри изменил атмосферу в "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан убежден, что атмосфера в клубе значительно улучшилась с приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера.

В прошлом сезоне Антонио Конте, предшественник Сарри, открыто конфликтовал не только с руководством лондонского клуба, но и со своими подопечными, включая Виллиана. Теперь на "Стэмфорд Бридж" совершенно иначе, уверяет бразилец.



"Тренер хочет, чтобы мы играли. По нашим матчам вы можете увидеть разницу относительно прошлого сезона. Мы больше играем, больше владеем мячом, мы наслаждаемся и с удовольствием берем ответственность на себя. Мы выиграли пять матчей подряд и должны продолжать в том же духе".



"Я доволен новым тренером, новым стилем футбола. У нас в команде отличная атмосфера. У нас отличные игроки. У нас есть все, чтобы выиграть трофеи в этом сезоне".



"Я очень горд оставаться игроком "Челси". Для меня честь выступать за этот клуб. Я очень счастлив в "Челси".



"Каждый знает, что было в минувшее трансферное окно, но я всегда был сосредоточен на "Челси". Я всегда связывал свое будущее с "Челси". Теперь при Сарри мы играем в футбол иначе, и мы просто хотим наслаждаться своей игрой за этот клуб", — цитирует Виллиана Evening Standard.