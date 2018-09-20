Моуриньо похвалил Погба после победы над "Янг Бойз"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил полузащитника Поля Погба после победы 0:3 над "Янг Бойз", а также рассказал о своих опасениях насчет искусственного поля, где были вынуждены сыграть "красные дьяволы".

В первые полчаса стартового матча группового этапа Лиги Чемпионов "Янг Бойз" выглядел предпочтительнее своего грозного соперника, однако два гола и одна результативная передача в исполнении Погба обеспечили "Юнайтед" крупную победу. Моуриньо просто не мог не похвалить главного героя поединка.



"Это была очень хорошая игра в исполнении Поля, он немного устал в концовке матча, и именно поэтому мы его заменили. Он был надежен, демонстрировал свой класс и добавлял нам скорости, в которой мы нуждались".



"Он контролировал игру и контролировал темп матча. И, конечно, он забил очень хороший гол. Его пенальти демонстрирует силу его характера, потому что после промаха у тебя могут появиться сомнения в следующий раз", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



Также Жозе признался, что всю игру он испытывал страх насчет возможных травм на непривычном для его игроков покрытии.



"Некоторые опасения насчет травм, наверное, присутствовали. У нескольких моих игроков болели лодыжки и колени после тренировки во вторник. Это непростое поле для тех, кто не привык к нему".



"Вероятно, также был страх со стороны игроков в единоборствах, потому что они привыкли играть на хороших полях в Англии, и футбол на таких полях получается гораздо красивее".



"Я не понимаю, как можно играть в лучшем европейском соревновании на искусственном поле", — добавил Моуриньо.