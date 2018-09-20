Артета раскритиковал игру "Сити" против "Лиона"

Микель Артета, ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, раскритиковал игру "горожан" после домашнего поражения 1:2 от "Лиона" в Лиге Чемпионов.

Вынужденный из-за дисквалификации отправиться на трибуны "Этихад" Гвардиола стал свидетелем того, как в первом тайме "Лион" провел две результативные контратаки, а во втором выстоял под натиском и удержал победу, лишь позволив "горожанам" отыграть один гол.



Артета считает, что поражение стало вполне закономерным результатом. Микель недоволен игрой "Сити".



"Недостаточно хорошо для этого уровня. Мы проиграли слишком много дуэлей и поплатились за это. Мы теряли мяч при переходе в атаку и оказывались в сложных ситуациях. Соперник этим воспользовался. Нашей игре не хватало стабильности".



"Результат стал сюрпризом, но игроки не идеальны. Иногда у них бывают хорошие дни, иногда — плохие. Иногда у них все идет как по маслу, иногда — нет. Мы ощущали угрозу каждый раз, когда теряли мяч".



"Я не буду судить игроков лишь потому, что мы уступили. Нужно учесть много других факторов во время игры, и они это уже знают", — цитирует Артету Daily Mail.