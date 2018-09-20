"Сити" проиграл дома "Лиону"

Мемфис Депай и Набиль Фекир "Манчестер Сити" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с неожиданного домашнего поражения от "Лиона" — 1:2.

Нападающий "горожан" Серхио Агуэро залечил травму лодыжки, но начал матч на скамейке запасных, а вот Бенжамен Менди не попал и туда. Вернулись в старт Джон Стоунс, Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус.

"Сити" весьма неторопливо начал матч и первый опасный момент создал только на 16-й минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал угол ворот из пределов штрафной площади, однако бывший "горожанин" Джейсон Денайер успел заблокировать этот удар.

"Лион" чувствовал себя вполне комфортно, а на 26-й минуте даже открыл счет, совершив перехват в центральном круге и организовав контратаку. Фабиан Дельф махнул ногой мимо мяча после прострела Набиля Фекира, и Максвел Корне этим подарком распорядился, как следует — 0:1.

На 32-й минуте хозяева разыграли стремительную комбинацию, в завершении которой Стерлинг отправил мяч в ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

"Сити" окончательно пришел в себя и принялся нагнетать давление, однако на 43-й минуте вновь грубо потерял мяч и получил еще одну контратаку на свои ворота. Фекир продвинулся вперед, а затем великолепно пробил с дистанции — 0:2.

Второй тайм хозяева начали очень мощно, и "Лион" оказался прижат к своим воротам. При этом на 60-й минуте гости дождались очередного шанса уколоть соперника, но Мемфис Депай пробил в штангу.

Несмотря на все свои обрезы в обороне, "горожане" наиграли на гол, и на 67-й минуте этот гол случился. Появившийся на замену Лерой Сане классно прошел по левому краю, а затем отдал передачу под удар Бернарду Силве — 1:2.

В остатке матча "Сити" отчаянно стремился избежать поражения, но своими моментами не воспользовался и не смог пробить голкипера "Лиона". Гости выстояли.

"Лион" провел две кинжальные атаки в первом тайме, а во втором был вынужден терпеть и отбиваться. Однако гости показали себя крепким орешком и выдержали натиск "Сити", который потерпел свое четвертое кряду поражение в Лиге Чемпионов.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:2 (0:2)

Голы: Бернарду Силва 67 — Корне 26, Фекир 43.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган (Сане 55), Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг (Махрез 76), Жезус (Агуэро 63).

"Лион": Лопеш, Менди, Денайер, Марсело, Рафаэль Да Сильва (Дюбуа 76), Диоп, Ндомбеле, Ауар, Фекир (Тузар 79), Корне (Траоре 90), Депай.

Предупреждения: Агуэро — Фекир, Траоре.



Метки Лига Чемпионов, Лион, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2018 00:00

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  1. only--liverpool 20.09.2018 00:53 # only--liverpool
    Фекир четко назал дерьмовых. Надо брать.

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  2. kos9k 20.09.2018 00:23 # kos9k
    лфк коронный
    лион похоронный

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  3. normalyok 20.09.2018 00:15 # normalyok
    по рейтингу главный претендент на победу лч)) обделались по полной!

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  4. vaicex 20.09.2018 00:14 # vaicex
    Неужели жезус матч не смотрел? )

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  5. gerrard08 20.09.2018 00:13 # gerrard08
    пздц 2-3 цыганских псевда фэнов нефтевышке #2 даже тролить не хочется.

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  6. proofmandj 20.09.2018 00:12 # proofmandj
    манчестер красный

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  7. vaicex 20.09.2018 00:09 # vaicex
    Где этот гребаные Глория??чего ты рот свой прикрыл?? Петушня малолетняя, соснул твой сити шершавого?)) Жезус где ты, отзовись)))

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  8. brown-ale 20.09.2018 00:07 # brown-ale
    Блин, такую ставку засрали. Фекир крут, достоин переезда в АПЛ.

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  9. ccchelsea 20.09.2018 00:04 # ccchelsea
    Лион пиздат. Фекира в Челси зимой, чтобы медальку чемпиона Англии через пол года получить.

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  10. letosmile 20.09.2018 00:02 # letosmile
    первый нах

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