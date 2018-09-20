"Сити" проиграл дома "Лиону"
"Манчестер Сити" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с неожиданного домашнего поражения от "Лиона" — 1:2.
Нападающий "горожан" Серхио Агуэро залечил травму лодыжки, но начал матч на скамейке запасных, а вот Бенжамен Менди не попал и туда. Вернулись в старт Джон Стоунс, Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус.
"Сити" весьма неторопливо начал матч и первый опасный момент создал только на 16-й минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал угол ворот из пределов штрафной площади, однако бывший "горожанин" Джейсон Денайер успел заблокировать этот удар.
"Лион" чувствовал себя вполне комфортно, а на 26-й минуте даже открыл счет, совершив перехват в центральном круге и организовав контратаку. Фабиан Дельф махнул ногой мимо мяча после прострела Набиля Фекира, и Максвел Корне этим подарком распорядился, как следует — 0:1.
На 32-й минуте хозяева разыграли стремительную комбинацию, в завершении которой Стерлинг отправил мяч в ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
"Сити" окончательно пришел в себя и принялся нагнетать давление, однако на 43-й минуте вновь грубо потерял мяч и получил еще одну контратаку на свои ворота. Фекир продвинулся вперед, а затем великолепно пробил с дистанции — 0:2.
Второй тайм хозяева начали очень мощно, и "Лион" оказался прижат к своим воротам. При этом на 60-й минуте гости дождались очередного шанса уколоть соперника, но Мемфис Депай пробил в штангу.
Несмотря на все свои обрезы в обороне, "горожане" наиграли на гол, и на 67-й минуте этот гол случился. Появившийся на замену Лерой Сане классно прошел по левому краю, а затем отдал передачу под удар Бернарду Силве — 1:2.
В остатке матча "Сити" отчаянно стремился избежать поражения, но своими моментами не воспользовался и не смог пробить голкипера "Лиона". Гости выстояли.
"Лион" провел две кинжальные атаки в первом тайме, а во втором был вынужден терпеть и отбиваться. Однако гости показали себя крепким орешком и выдержали натиск "Сити", который потерпел свое четвертое кряду поражение в Лиге Чемпионов.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:2 (0:2)
Голы: Бернарду Силва 67 — Корне 26, Фекир 43.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган (Сане 55), Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг (Махрез 76), Жезус (Агуэро 63).
"Лион": Лопеш, Менди, Денайер, Марсело, Рафаэль Да Сильва (Дюбуа 76), Диоп, Ндомбеле, Ауар, Фекир (Тузар 79), Корне (Траоре 90), Депай.
Предупреждения: Агуэро — Фекир, Траоре.
20.09.2018 00:00
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Последние комментарии:
Фекир четко назал дерьмовых. Надо брать.
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лфк коронный
лион похоронный
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по рейтингу главный претендент на победу лч)) обделались по полной!
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Неужели жезус матч не смотрел? )
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пздц 2-3 цыганских псевда фэнов нефтевышке #2 даже тролить не хочется.
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манчестер красный
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Где этот гребаные Глория??чего ты рот свой прикрыл?? Петушня малолетняя, соснул твой сити шершавого?)) Жезус где ты, отзовись)))
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Блин, такую ставку засрали. Фекир крут, достоин переезда в АПЛ.
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Лион пиздат. Фекира в Челси зимой, чтобы медальку чемпиона Англии через пол года получить.
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первый нах
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