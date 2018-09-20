"Сити" проиграл дома "Лиону"

"Манчестер Сити" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с неожиданного домашнего поражения от "Лиона" — 1:2.

Нападающий "горожан" Серхио Агуэро залечил травму лодыжки, но начал матч на скамейке запасных, а вот Бенжамен Менди не попал и туда. Вернулись в старт Джон Стоунс, Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус.



"Сити" весьма неторопливо начал матч и первый опасный момент создал только на 16-й минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал угол ворот из пределов штрафной площади, однако бывший "горожанин" Джейсон Денайер успел заблокировать этот удар.



"Лион" чувствовал себя вполне комфортно, а на 26-й минуте даже открыл счет, совершив перехват в центральном круге и организовав контратаку. Фабиан Дельф махнул ногой мимо мяча после прострела Набиля Фекира, и Максвел Корне этим подарком распорядился, как следует — 0:1.



На 32-й минуте хозяева разыграли стремительную комбинацию, в завершении которой Стерлинг отправил мяч в ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



"Сити" окончательно пришел в себя и принялся нагнетать давление, однако на 43-й минуте вновь грубо потерял мяч и получил еще одну контратаку на свои ворота. Фекир продвинулся вперед, а затем великолепно пробил с дистанции — 0:2.



Второй тайм хозяева начали очень мощно, и "Лион" оказался прижат к своим воротам. При этом на 60-й минуте гости дождались очередного шанса уколоть соперника, но Мемфис Депай пробил в штангу.



Несмотря на все свои обрезы в обороне, "горожане" наиграли на гол, и на 67-й минуте этот гол случился. Появившийся на замену Лерой Сане классно прошел по левому краю, а затем отдал передачу под удар Бернарду Силве — 1:2.



В остатке матча "Сити" отчаянно стремился избежать поражения, но своими моментами не воспользовался и не смог пробить голкипера "Лиона". Гости выстояли.



"Лион" провел две кинжальные атаки в первом тайме, а во втором был вынужден терпеть и отбиваться. Однако гости показали себя крепким орешком и выдержали натиск "Сити", который потерпел свое четвертое кряду поражение в Лиге Чемпионов.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:2 (0:2)



Голы: Бернарду Силва 67 — Корне 26, Фекир 43.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган (Сане 55), Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг (Махрез 76), Жезус (Агуэро 63).



"Лион": Лопеш, Менди, Денайер, Марсело, Рафаэль Да Сильва (Дюбуа 76), Диоп, Ндомбеле, Ауар, Фекир (Тузар 79), Корне (Траоре 90), Депай.



Предупреждения: Агуэро — Фекир, Траоре.