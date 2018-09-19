Погба помог "Юнайтед" разгромить "Янг Бойз"

Дубль и результативная передача Поля Погба позволили "Манчестер Юнайтед" стартовать в Лиге Чемпионов с крупной победы в гостях у "Янг Бойз" — 0:3.

Стартовый состав "красных дьяволов" основательно обновился относительно победы 1:2 над "Уотфордом" в субботу. Вернулись в команду Люк Шоу, Фред, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд, а своему соотечественнику Диогу Далоту тренер Жозе Моуриньо устроил дебют.



"Юнайтед" едва не пропустил уже в самом начале матча, когда Гийом Оаро опередил Виктора Линделефа и пробил головой после подачи с фланга — рядом со штангой. Голкипер гостей Давид Де Хеа уже ничего бы не смог сделать, если бы мяч пошел в створ.



Вскоре "дьяволы" огрызнулись неточным ударом Ромелу Лукаку с острого угла, в ответ на что Мохамед Али Камара пробил с дистанции, заставив Де Хеа кончиками пальцев перевести мяч через перекладину.



Этот обмен моментами продолжился попаданием Рэшфорда в штангу. "Юнайтед" регулярно создавал моменты, но при этом слишком многое позволял сопернику. "Янг Бойз" действовал без капли застенчивости и выглядел очень прилично.



А на 35-й минуте счет был открыт. Оказавшись с мячом на подступах к штрафной площади, Поль Погба неуловимым движением просочился внутрь площадки и одновременно оторвался от защитника, после чего пробил с левой ноги рядом со штангой — 0:1.



Могло даже показаться, что этот гол случился против течения игры. Потому хозяевам было еще обиднее пропустить во второй раз незадолго до перерыва. Шоу попал мячом в руку соперника, а рефери назначил пенальти, который в издевательской манере реализовал Погба — 0:2.



Во втором тайме "Янг Бойз" на порядок меньше создавал проблем для "Юнайтед". "Дьяволы" чувствовали себя уверенно, а на 66-й минуте провели быструю атаку, в завершении которой Мартиаль получил мяч от Погба и пробил между ног голкиперу — 0:3.



На этом игра окончательно успокоилась. На исходе компенсированного времени Лукаку еще раз отправил мяч в ворота, но уже из офсайда.



"Янг Бойз" был очень хорош до первого пропущенного гола и даже переигрывал своего более грозного соперника. Открыв счет, "Юнайтед" обрел уверенность в себе и в дальнейшем уже не испытывал особых проблем.



"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:3 (0:2)



Голы: Погба 35, 44, Мартиаль 66.



"Янг Бойз": Фон Балльмос, Мбабу, Бенито, Фон Берген, Камара, Фасснахт (Нгамале 65), Саного, Соу (Эбишер 59), Сулеймани, Ассале, Оаро (Нсаме 75).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Фред (Феллайни 69), Матич, Погба (Перейра 75), Мартиаль, Лукаку, Рэшфорд (Мата 69).



Предупреждения: Ассале — Фред.