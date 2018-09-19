Погба помог "Юнайтед" разгромить "Янг Бойз"

Поль Погба Дубль и результативная передача Поля Погба позволили "Манчестер Юнайтед" стартовать в Лиге Чемпионов с крупной победы в гостях у "Янг Бойз" — 0:3.

Стартовый состав "красных дьяволов" основательно обновился относительно победы 1:2 над "Уотфордом" в субботу. Вернулись в команду Люк Шоу, Фред, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд, а своему соотечественнику Диогу Далоту тренер Жозе Моуриньо устроил дебют.

"Юнайтед" едва не пропустил уже в самом начале матча, когда Гийом Оаро опередил Виктора Линделефа и пробил головой после подачи с фланга — рядом со штангой. Голкипер гостей Давид Де Хеа уже ничего бы не смог сделать, если бы мяч пошел в створ.

Вскоре "дьяволы" огрызнулись неточным ударом Ромелу Лукаку с острого угла, в ответ на что Мохамед Али Камара пробил с дистанции, заставив Де Хеа кончиками пальцев перевести мяч через перекладину.

Этот обмен моментами продолжился попаданием Рэшфорда в штангу. "Юнайтед" регулярно создавал моменты, но при этом слишком многое позволял сопернику. "Янг Бойз" действовал без капли застенчивости и выглядел очень прилично.

А на 35-й минуте счет был открыт. Оказавшись с мячом на подступах к штрафной площади, Поль Погба неуловимым движением просочился внутрь площадки и одновременно оторвался от защитника, после чего пробил с левой ноги рядом со штангой — 0:1.

Могло даже показаться, что этот гол случился против течения игры. Потому хозяевам было еще обиднее пропустить во второй раз незадолго до перерыва. Шоу попал мячом в руку соперника, а рефери назначил пенальти, который в издевательской манере реализовал Погба — 0:2.

Во втором тайме "Янг Бойз" на порядок меньше создавал проблем для "Юнайтед". "Дьяволы" чувствовали себя уверенно, а на 66-й минуте провели быструю атаку, в завершении которой Мартиаль получил мяч от Погба и пробил между ног голкиперу — 0:3.

На этом игра окончательно успокоилась. На исходе компенсированного времени Лукаку еще раз отправил мяч в ворота, но уже из офсайда.

"Янг Бойз" был очень хорош до первого пропущенного гола и даже переигрывал своего более грозного соперника. Открыв счет, "Юнайтед" обрел уверенность в себе и в дальнейшем уже не испытывал особых проблем.

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:3 (0:2)

Голы: Погба 35, 44, Мартиаль 66.

"Янг Бойз": Фон Балльмос, Мбабу, Бенито, Фон Берген, Камара, Фасснахт (Нгамале 65), Саного, Соу (Эбишер 59), Сулеймани, Ассале, Оаро (Нсаме 75).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Фред (Феллайни 69), Матич, Погба (Перейра 75), Мартиаль, Лукаку, Рэшфорд (Мата 69).

Предупреждения: Ассале — Фред.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 23:55

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  1. hollywood-hoe 20.09.2018 00:10 # hollywood-hoe
    Четыре всоса подряд в лч, ну что за немощи

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  2. slash-lfc 20.09.2018 00:05 # slash-lfc
    Сити чемпион!

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  3. hollywood-hoe 20.09.2018 00:04 # hollywood-hoe
    Ох ебать отскочил я с ЦСКА
    Хорошо что сити ссаный не взял в пресс

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  4. skychnie-oboi 19.09.2018 23:59 # skychnie-oboi
    МЮ сделал то что и должен.

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  5. ccchelsea 19.09.2018 23:59 # ccchelsea
    Уберите помойку с главной.

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  6. gavriil 19.09.2018 23:58 # gavriil
    Это невероятное достижения!

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  7. van-der-slav 19.09.2018 23:58 # van-der-slav
    далот норм сыграл. получше линделефа уже

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  8. electric 19.09.2018 23:56 # electric
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    ахаххаах

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