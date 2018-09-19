Эмери нацелился на победу в Лиге Европы

Унаи Эмери Вслед за Маурицио Сарри из "Челси" о желании выиграть Лигу Европы рассказал и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

Последний раз "канониры" побеждали в каком-либо европейском соревнованиии 24 года назад. С тех пор "Арсенал" дважды выходил в финал, но оба раза проигрывал. Эмери надеется прервать черную серию и привезти трофей на "Эмирейтс".

"Каждый трофей очень важен для нас. В 2000 "Арсенал" играл в финале (Кубка УЕФА) с "Галатасараем", но уступил. В 2006 "Арсенал" играл в финале (Лиги Чемпионов) с "Барселоной", но снова уступил".

"Амбиции очень важны, если ты хочешь прогрессировать и добиваться поставленных задач. Это касается не только тренера, но и команды. Я хочу побороться за победу в каждом турнире", - цитирует Эмери Evening Standard.




Метки Арсенал, Лига Европы, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 19.09.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 413

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  1. seed 19.09.2018 23:19 # seed
    Мда... куда скатился английский футбол...

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  2. cristean2 19.09.2018 23:17 # cristean2
    Надеюсь в финале увидеть, было бы огненно.

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  3. kos9k 19.09.2018 23:02 # kos9k
    FUCK YEA

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  4. somlfc 19.09.2018 23:02 # somlfc
    Ну что ж, удачи.

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