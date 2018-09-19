Эмери нацелился на победу в Лиге Европы

Вслед за Маурицио Сарри из "Челси" о желании выиграть Лигу Европы рассказал и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

Последний раз "канониры" побеждали в каком-либо европейском соревнованиии 24 года назад. С тех пор "Арсенал" дважды выходил в финал, но оба раза проигрывал. Эмери надеется прервать черную серию и привезти трофей на "Эмирейтс".



"Каждый трофей очень важен для нас. В 2000 "Арсенал" играл в финале (Кубка УЕФА) с "Галатасараем", но уступил. В 2006 "Арсенал" играл в финале (Лиги Чемпионов) с "Барселоной", но снова уступил".



"Амбиции очень важны, если ты хочешь прогрессировать и добиваться поставленных задач. Это касается не только тренера, но и команды. Я хочу побороться за победу в каждом турнире", - цитирует Эмери Evening Standard.