Сарри: "Азар сам попросил о передышке"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что плеймейкер Эден Азар сам попросил не привлекать себя к участию в выездном матче Лиги Европы против ПАОКа.

Ранее в среду стало известно, что Азар, забивший уже пять голов в этом сезоне, не поехал с остальной командой в Грецию, чтобы взять старт во втором по значимости клубном турнире Старого Света.



Это решение Сарри могло показаться странным, ведь ранее Маурицио говорил о своем желании выиграть Лигу Европы, а Эден в данный момент находится в великолепной форме.



Однако Сарри поспешил объяснить, почему 27-летний бельгиец остался дома. Азар сам попросил своего тренера о передышке.



"Он сказал мне, что после национальной команды и матча против "Кардиффа" чувствует себя немного усталым. Я подумал, что ему будет лучше остаться в Кобхэме, тренироваться и отдохнуть", — цитирует Сарри Daily Mail.



Также "синие" оставили дома защитника Давида Луиса и полузащитника Матео Ковачича.