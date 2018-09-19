Сарри: "Азар сам попросил о передышке"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что плеймейкер Эден Азар сам попросил не привлекать себя к участию в выездном матче Лиги Европы против ПАОКа.
Ранее в среду стало известно, что Азар, забивший уже пять голов в этом сезоне, не поехал с остальной командой в Грецию, чтобы взять старт во втором по значимости клубном турнире Старого Света.
Это решение Сарри могло показаться странным, ведь ранее Маурицио говорил о своем желании выиграть Лигу Европы, а Эден в данный момент находится в великолепной форме.
Однако Сарри поспешил объяснить, почему 27-летний бельгиец остался дома. Азар сам попросил своего тренера о передышке.
"Он сказал мне, что после национальной команды и матча против "Кардиффа" чувствует себя немного усталым. Я подумал, что ему будет лучше остаться в Кобхэме, тренироваться и отдохнуть", — цитирует Сарри Daily Mail.
Также "синие" оставили дома защитника Давида Луиса и полузащитника Матео Ковачича.
19.09.2018 22:00
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Что-то маловато людей дома оставили. Это может и аукнуться в игре с Вест Хэмом.
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