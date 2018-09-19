Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюрьмы
Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюрьмы после того, как в защитник "Ливерпуля" был обвинен в даче ложных показаний перед судом.
В данный момент в Хорватии, на родине Ловрена, проходит громкий судебный процесс в отношении бывшего исполнительного директора загребского "Динамо" Здравко Мамича, который вместе с сообщниками был уличен в уклонении от уплаты налогов на 1.5 миллионов фунтов и хищении из клуба средств на сумму в 13.9 млн. фунтов.
В рамках этого процесса в прошлом году в суд были приглашены бывшие игроки "Динамо" в лице Ловрена и ныне представляющего "Реал" Луки Модрича. Оба дали свои показания как свидетели. Позже было установлено, что их показания являются ложными.
Соответствующие обвинения насчет дачи ложных показаний были выдвинуты в адрес Модрича еще в марте, а теперь то же самое случилось с Деяном, сообщает The Telegraph. Хорватские законы предусматривают от шести месяцев до пяти лет тюрьмы за подобное преступление.
Таким образом, в отношении 29-летнего Ловрена открыто уголовное дело, однако никаких сроков его рассмотрения не сообщается. Что касается Мамича, то в июне он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, но успел сбежать в соседнюю Боснию и сейчас продолжает судиться, категорически отрицая свою вину.
19.09.2018 21:00
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Последние комментарии:
Осталось Ловрену с Модричем дать взятку суду))
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Жаль немного ловрушу. Здоровья.
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Дайте ему пожизненное.
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Да и хрен с ним у нас Гомез вырос))))
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Уголовник колбасный.
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