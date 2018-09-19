Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюрьмы после того, как в защитник "Ливерпуля" был обвинен в даче ложных показаний перед судом.

В данный момент в Хорватии, на родине Ловрена, проходит громкий судебный процесс в отношении бывшего исполнительного директора загребского "Динамо" Здравко Мамича, который вместе с сообщниками был уличен в уклонении от уплаты налогов на 1.5 миллионов фунтов и хищении из клуба средств на сумму в 13.9 млн. фунтов.



В рамках этого процесса в прошлом году в суд были приглашены бывшие игроки "Динамо" в лице Ловрена и ныне представляющего "Реал" Луки Модрича. Оба дали свои показания как свидетели. Позже было установлено, что их показания являются ложными.



Соответствующие обвинения насчет дачи ложных показаний были выдвинуты в адрес Модрича еще в марте, а теперь то же самое случилось с Деяном, сообщает The Telegraph. Хорватские законы предусматривают от шести месяцев до пяти лет тюрьмы за подобное преступление.



Таким образом, в отношении 29-летнего Ловрена открыто уголовное дело, однако никаких сроков его рассмотрения не сообщается. Что касается Мамича, то в июне он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, но успел сбежать в соседнюю Боснию и сейчас продолжает судиться, категорически отрицая свою вину.