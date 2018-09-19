Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюрьмы

Деян Ловрен Деяну Ловрену грозит до пяти лет тюрьмы после того, как в защитник "Ливерпуля" был обвинен в даче ложных показаний перед судом.

В данный момент в Хорватии, на родине Ловрена, проходит громкий судебный процесс в отношении бывшего исполнительного директора загребского "Динамо" Здравко Мамича, который вместе с сообщниками был уличен в уклонении от уплаты налогов на 1.5 миллионов фунтов и хищении из клуба средств на сумму в 13.9 млн. фунтов.

В рамках этого процесса в прошлом году в суд были приглашены бывшие игроки "Динамо" в лице Ловрена и ныне представляющего "Реал" Луки Модрича. Оба дали свои показания как свидетели. Позже было установлено, что их показания являются ложными.

Соответствующие обвинения насчет дачи ложных показаний были выдвинуты в адрес Модрича еще в марте, а теперь то же самое случилось с Деяном, сообщает The Telegraph. Хорватские законы предусматривают от шести месяцев до пяти лет тюрьмы за подобное преступление.

Таким образом, в отношении 29-летнего Ловрена открыто уголовное дело, однако никаких сроков его рассмотрения не сообщается. Что касается Мамича, то в июне он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, но успел сбежать в соседнюю Боснию и сейчас продолжает судиться, категорически отрицая свою вину.



Метки Ливерпуль, Ловрен, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1034

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 19.09.2018 21:15 # makeewadim
    Осталось Ловрену с Модричем дать взятку суду))

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  2. electric 19.09.2018 21:10 # electric
    Жаль немного ловрушу. Здоровья.

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  3. slash-lfc 19.09.2018 21:03 # slash-lfc
    Дайте ему пожизненное.

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  4. only--liverpool 19.09.2018 21:03 # only--liverpool
    Да и хрен с ним у нас Гомез вырос))))

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  5. ccchelsea 19.09.2018 21:00 # ccchelsea
    Уголовник колбасный.

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