Лапорт продолжит ждать вызова из сборной Франции

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт заявил, что не собирается выступать за сборную Испании и продолжит ждать приглашения от главного тренера французов Дидье Дешама.

Перебравшись в январе на "Этихад" из "Атлетика" и выиграв с "горожанами" Премьер-Лигу, Лапорт надеялся произвести впечатление на Дешама в преддверии Чемпионата Мира, однако французы так и не взяли Эмерика на турнир в России.



Поскольку Лапорт до сих пор не заигран на взрослом уровне, минувшим летом появились слухи, что Эмерик может связать свою международную карьеру с Испанией, благо защитник имеет баскские корни и несколько сезонов отыграл в Бильбао.



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лиона" 24-летний Лапорт развеял эти слухи и подтвердил, что продолжит ждать вызова из сборной Франции, которую он представлял на юношеском уровне.



"Если честно, у меня нет никаких новостей в этом плане. Что касается разговоров о том, что я решил выступать за сборную Испании, то, во-первых, этого никогда не было, и, во-вторых, не думаю, что когда-либо будет".



"Это, наверное, невозможно, поэтому я буду выступать за сборную Франции, если смогу. Это зависит не от меня, а от тренера", — цитирует Лапорта Sky Sports.