Чех хочет заслужить новый контракт с "Арсеналом"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех понимает, что от игры в ближайшие месяцы зависит его будущее на "Эмирейтс".
Как известно, действующий контракта 36-летнего Чеха истекает уже в конце сезона. Несмотря на покупку Бернда Лено, главный тренер "канониров" Унаи Эмери по-прежнему доверяет ветерану.
Сам Петр понимает, что от игры в ближайшие месяцы зависит его будущее на "Эмирейтс". Чех надеется, что убедит боссов клуба заключить с ним контракт и продлить сотрудничество.
"У меня идет последний по контракту, поэтому все зависит от того, что я покажу в ближайшие месяцы, как буду играть в следующих матчах и смогу ли я избежать травм. Посмотрим, что произойдет в будущем", - сообщил Чех Evening Standard.
19.09.2018 19:00
Просмотров: 274
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Единственный кто тащит помойку.
(ответить)
Петя танкист
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий