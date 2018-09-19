Чех хочет заслужить новый контракт с "Арсеналом"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех понимает, что от игры в ближайшие месяцы зависит его будущее на "Эмирейтс".

Как известно, действующий контракта 36-летнего Чеха истекает уже в конце сезона. Несмотря на покупку Бернда Лено, главный тренер "канониров" Унаи Эмери по-прежнему доверяет ветерану.



Сам Петр понимает, что от игры в ближайшие месяцы зависит его будущее на "Эмирейтс". Чех надеется, что убедит боссов клуба заключить с ним контракт и продлить сотрудничество.



"У меня идет последний по контракту, поэтому все зависит от того, что я покажу в ближайшие месяцы, как буду играть в следующих матчах и смогу ли я избежать травм. Посмотрим, что произойдет в будущем", - сообщил Чех Evening Standard.