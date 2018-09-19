Ламела: "Кейн — не машина"

Харри Кейн Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела заявил, что нападающий Харри Кейн тоже имеет право на спад формы, как и любой другой игрок.

На старте новой кампании Кейн впервые в своей карьере смог забить в августе — причем дважды. Однако очень скоро Харри стал жертвой того, что не отдохнул тщательным образом после Чемпионата Мира и не провел целиком предсезонный период.

Сейчас 25-летний англичанин не может отличиться уже пять матчей кряду за клуб и сборную, включая поражение "шпор" от "Интера" накануне вечером в Лиге Чемпионов. Однако Ламела просит публику проявить понимание, а своих партнеров по команде — разделить бомбардирское бремя с Кейном.

"Харри — не машина. Он много забивает, он забивает всегда. Он не забил "Интеру" и не забивает уже два или три матча, но он будет снова забивать".

"Это не так, что Харри обязан забивать абсолютно в каждом матче. Здесь забил Кристиан (Эриксен), в другом матче отличился я. Сонни (Сон Хен Мин) будет забивать. Лукас (Моура) будет забивать. Не все давление приходится на Харри".

"Все атакующие игроки должны делать свой вклад в виде голов. Это прописная истина", — цитирует Ламелу Sky Sports.



Метки Кейн, Ламела, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 486

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 19.09.2018 18:20 # makeewadim
    Ламела: Если я калич, это не означает, что я ей буду всегда))) Сегодня я, завтра ураган.

    (ответить)

  2. ccchelsea 19.09.2018 18:01 # ccchelsea
    Четырёхсезонка ебаная.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: