Ламела: "Кейн — не машина"

Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела заявил, что нападающий Харри Кейн тоже имеет право на спад формы, как и любой другой игрок.

На старте новой кампании Кейн впервые в своей карьере смог забить в августе — причем дважды. Однако очень скоро Харри стал жертвой того, что не отдохнул тщательным образом после Чемпионата Мира и не провел целиком предсезонный период.



Сейчас 25-летний англичанин не может отличиться уже пять матчей кряду за клуб и сборную, включая поражение "шпор" от "Интера" накануне вечером в Лиге Чемпионов. Однако Ламела просит публику проявить понимание, а своих партнеров по команде — разделить бомбардирское бремя с Кейном.



"Харри — не машина. Он много забивает, он забивает всегда. Он не забил "Интеру" и не забивает уже два или три матча, но он будет снова забивать".



"Это не так, что Харри обязан забивать абсолютно в каждом матче. Здесь забил Кристиан (Эриксен), в другом матче отличился я. Сонни (Сон Хен Мин) будет забивать. Лукас (Моура) будет забивать. Не все давление приходится на Харри".



"Все атакующие игроки должны делать свой вклад в виде голов. Это прописная истина", — цитирует Ламелу Sky Sports.