Эмери уважает решение Газидиса уйти из "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что относится с уважением к решению исполнительного директора Ивана Газидиса покинуть клуб.

В прошлом сезоне Газидис выиграл борьбу за власть на "Эмирейтс" у Арсена Венгера, убедив хозяина клуба Стэна Кроенке, что смена главного тренера назрела.



Также Иван сыграл ключевую роль в приглашении Эмери на место Венгера и изменении структуры управления клубом. При Газидисе "Арсенал" обзавелся директорами Свеном Мислинтатом и Раулем Санллехи, из-за чего сфера влияния главного тренера резко сократилась.



На этом Газидис посчитал свою работу на "Эмирейтс" оконченной. Накануне "канониры" официально подтвердили, что в конце октября Иван перейдет на работу в "Милан", который, по слухам, переманил директора более высокой зарплатой и долей акций клуба.



Однако никаких негативных чувств по поводу поспешного ухода Газидиса Эмери не испытывает и может сказать лишь хорошее об Иване.



"Эти три месяца с Иваном были очень важны. Я знаю, что он большая личность, большой профессионал, и у нас с ним были очень близкие отношения. Мы продолжаем много разговаривать о футболе, "Арсенале" и наших обязательствах. Это было очень личное решение, я уважаю его".



"Я знаю, что Иван выбрал лучших людей, чтобы принять от него ответственность и продолжить делать хорошую работу", — цитирует Эмери Sky Sports.