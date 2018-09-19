Мертезакер чувствует, что игроки "Арсенала" подвели Венгера
Бывший защитник "Арсенала" Пер Мертезакер считает, что игроки команды подвели Арсена Венгера, и тому ничего не оставалось, кроме как покинуть клуб.
Прошлой весной Венгер неожиданно объявил об уходе из "Арсенала", хотя его контракт был рассчитан еще на один год. Мертезакер уверен, что свою роль в решении французского тренера сыграли игроки команды.
"Для нас это был настоящий сюрприз. Он пришел на командное собрание и сказал, что решил покинуть нас в конце сезона. Это был печальный момент, у меня было ощущение, что мы тоже приложили к этому руку".
"У нас были все шансы демонстрировать более качественные результаты. Мы проваливались, а он все равно нас поддерживал".
"Я был первым, кто почувствовал необходимость высказаться. Я сказал, что глубоко сожалею об этом. Было важно показать, что нам тоже есть, что сказать, и что мы поддерживаем его", - цитирует Мертезакера ESPN.
19.09.2018 16:00
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Все поколения подводили Венгера, во всех играх, в том числе и великий Анри в финале ЛЧ 2006, выход один на один и так бездарно его использовать, 2-0 была бы сосем другая игра. А сколько раз они играли лучше имея больше моментов но при этом уступали??? В полуфиналах, в решающих матчах АПЛ, таких игр не счесть, подвели--это слабо сказано.
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