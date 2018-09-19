Баба не исключает свое возвращение в "Челси"

Защитник Абдул Рахман Баба, правами на которого владеет "Челси", не теряет надежд заиграть на "Стэмфорд Бридж".

В августе 2015 "синие" заплатили 21.7 миллионов фунтов "Аугсбургу" за Абдул Рахмана, однако тот отметился лишь 19 появлениями в старте, после чего был арендован "Шальке-04" в 2016 году, а затем пропустил 12 месяцев с травой колена.



В январе Баба вернулся в Гельзенкирхен на правах аренды, однако 24-летний ганец, свой последний матч за "Челси" сыгравший более двух лет назад, отказывается признавать, что его карьера в Лондоне закончена.



"Никогда не знаешь, куда приведет тебя футбол. Может быть, я останусь в "Шальке-04" на следующие 10 лет, но также я могу представить себя снова выступающим за "Челси".



"Будучи одним из лучших клубов в мире, "Челси" дает многим игрокам возможность исполнить свои мечты и стать более классными футболистами".



"Клуб дает талантливым игрокам возможность проявить себя. Сейчас я регулярно играю в "Шальке-04" на глазах 60 тысяч зрителей, что невероятно хорошо для моего развития, поэтому посмотрим", — цитирует защитника Evening Standard.