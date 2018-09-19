Депай: "Манчестер по-прежнему красный"

Мемфис Депай Вингер "Лиона" Мемфис Депай считает, что "Манчестер Сити" по-прежнему остается в тени у своих соседей из "Манчестер Юнайтед"

В свое время Депай полтора сезона отыграл за "Юнайтед", но толком себя не проявил. Перезапустить карьеру Мемфису помог переход в "Лион", с которым он квалифицировался в Лигу Чемпионов по итогам прошлой кампании.

Первый матч группового этапа пройдет для голландца в знакомом городе. Перед игрой на "Этихад" Мемфис не упустил возможности подколоть соперника, заявив, что при всех рекордах "Сити" Манчестер все равно остается красным.

"Я до сих пор поддерживаю связь с парнями из "Юнайтед" и желаю им всего наилучшего. Манчестер по-прежнему красный", - приводит слова Депая ESPN.




Метки Депай, Лион, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 19.09.2018 14:00

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  1. vyrentz 19.09.2018 14:05 # vyrentz
    А Депай по-прежнему черный.

    Моуриньо по-прежнему обоссаный.

    ПТХ по-прежнему провальный.

    Лишь Ливерпуль опять сверхтоп.

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  2. pistolero-lfc 19.09.2018 14:01 # pistolero-lfc
    тролль похлеще bezmozga

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