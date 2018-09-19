Депай: "Манчестер по-прежнему красный"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай считает, что "Манчестер Сити" по-прежнему остается в тени у своих соседей из "Манчестер Юнайтед"

В свое время Депай полтора сезона отыграл за "Юнайтед", но толком себя не проявил. Перезапустить карьеру Мемфису помог переход в "Лион", с которым он квалифицировался в Лигу Чемпионов по итогам прошлой кампании.



Первый матч группового этапа пройдет для голландца в знакомом городе. Перед игрой на "Этихад" Мемфис не упустил возможности подколоть соперника, заявив, что при всех рекордах "Сити" Манчестер все равно остается красным.



"Я до сих пор поддерживаю связь с парнями из "Юнайтед" и желаю им всего наилучшего. Манчестер по-прежнему красный", - приводит слова Депая ESPN.