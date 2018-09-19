"Челси" не возьмет Азара в Грецию

Эден Азар Лидер "Челси" Эден Азар не полетит с командой на матч Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Азар прекрасно начал сезон, забив уже пять голов в рамках Премьер-Лиги. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что поменял мнение о бельгийце и теперь считает его лучшим игроком Европы.

Сарри беспокоит лишь физическое состояние Эдена после выступлений на Чемпионате Мира минувшим летом. Маурицио решил, что Эдену нужен небольшой перерыв, потому "Челси" сыграет в четверг вечером без бельгийца.

Как сообщает The Telegraph, Сарри проведет серьезную ротацию состава в предстоящем матче Лиги Европы. Впервые в сезоне с первых минут появятся Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен и Рубен Лофтус-Чик.




Метки Азар, Лига Европы, ПАОК, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.09.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 19.09.2018 14:39 # cristean2
    Хорошо, пока Сити и ЛФК потеют в ЛЧ наша основа будет отдыхать, так можно и на чемпионат замахнутся)

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  2. olegxit 19.09.2018 14:18 # olegxit
    Правильно... пусть резерв играет.. Саррику нужно на АПЛ больше силы экономить

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  3. ask 19.09.2018 14:05 # ask
    Колбаса портовая сосет

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  4. narcot 19.09.2018 13:49 # narcot
    эээ, лееее, cyкааа, а в борисов приедет?

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  5. chr1s8rown 19.09.2018 13:20 # chr1s8rown
    скорей б встретится с глиномессами. чтобы опустить их на земля . а то витают они в облаках

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  6. gringo1990 19.09.2018 13:17 # gringo1990
    Надо слить все кубки включая ЛЕ и делать упор на АПЛ. Пусть молодняк гоняет в этих кубках.

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  7. ccchelsea 19.09.2018 13:10 # ccchelsea
    Главное, чтобы Сарри ещё Жоржиньо с Канте не выпустил в четверг. Пусть лидеры отдыхают и готовятся к ВХЮ.

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  8. ccchelsea 19.09.2018 13:08 # ccchelsea
    Отлично, пусть в четверг играет молодняк и резервисты.

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  9. only--liverpool 19.09.2018 13:02 # only--liverpool
    Чавски будут деградировать в ЛЕ - что нам только на руку. Скриньте.

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