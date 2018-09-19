"Челси" не возьмет Азара в Грецию

Лидер "Челси" Эден Азар не полетит с командой на матч Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Азар прекрасно начал сезон, забив уже пять голов в рамках Премьер-Лиги. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что поменял мнение о бельгийце и теперь считает его лучшим игроком Европы.



Сарри беспокоит лишь физическое состояние Эдена после выступлений на Чемпионате Мира минувшим летом. Маурицио решил, что Эдену нужен небольшой перерыв, потому "Челси" сыграет в четверг вечером без бельгийца.



Как сообщает The Telegraph, Сарри проведет серьезную ротацию состава в предстоящем матче Лиги Европы. Впервые в сезоне с первых минут появятся Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен и Рубен Лофтус-Чик.