"Челси" не возьмет Азара в Грецию
Лидер "Челси" Эден Азар не полетит с командой на матч Лиги Европы против греческого ПАОКа.
Азар прекрасно начал сезон, забив уже пять голов в рамках Премьер-Лиги. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что поменял мнение о бельгийце и теперь считает его лучшим игроком Европы.
Сарри беспокоит лишь физическое состояние Эдена после выступлений на Чемпионате Мира минувшим летом. Маурицио решил, что Эдену нужен небольшой перерыв, потому "Челси" сыграет в четверг вечером без бельгийца.
Как сообщает The Telegraph, Сарри проведет серьезную ротацию состава в предстоящем матче Лиги Европы. Впервые в сезоне с первых минут появятся Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен и Рубен Лофтус-Чик.
19.09.2018 13:00
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Хорошо, пока Сити и ЛФК потеют в ЛЧ наша основа будет отдыхать, так можно и на чемпионат замахнутся)
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Правильно... пусть резерв играет.. Саррику нужно на АПЛ больше силы экономить
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Колбаса портовая сосет
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эээ, лееее, cyкааа, а в борисов приедет?
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скорей б встретится с глиномессами. чтобы опустить их на земля . а то витают они в облаках
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Надо слить все кубки включая ЛЕ и делать упор на АПЛ. Пусть молодняк гоняет в этих кубках.
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Главное, чтобы Сарри ещё Жоржиньо с Канте не выпустил в четверг. Пусть лидеры отдыхают и готовятся к ВХЮ.
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Отлично, пусть в четверг играет молодняк и резервисты.
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Чавски будут деградировать в ЛЕ - что нам только на руку. Скриньте.
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