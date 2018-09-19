"Челси" заключил новый контракт с Итаном Ампаду

"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Итаном Ампаду. Соглашение рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне Ампаду дебютировал за первую команду "синих", дождавшись шанса от Антонио Конте. Этой осенью Итан провел первые матчи за взрослую сборную Уэльса, заслужив похвалу от Джо Аллена из "Стоука".



Клубный сезон стартовал для тинейджера не лучшим образом. Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не дал Ампаду ни минуты в матчах с "Хаддерсфилдом", "Арсеналом", "Борнмутом", "Ньюкаслом" и "Кардиффом".



По слухам, 18-летний полузащитник был недоволен сложившейся ситуацией и даже подумывал уйти в аренду в зимнее трансферное окно. Однако "Челси" убедил Ампаду связать свое будущее с лондонским клубом.



"Я очень счастлив и горд. Я с большим оптимизмом смотрю на ближайшие пять лет и буду продолжать упорно работать. Надеюсь, у меня будут хорошие новости", - сообщил Ампаду официальному сайту клуба.