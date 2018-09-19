"Челси" заключил новый контракт с Итаном Ампаду
"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Итаном Ампаду. Соглашение рассчитано на пять лет.
В прошлом сезоне Ампаду дебютировал за первую команду "синих", дождавшись шанса от Антонио Конте. Этой осенью Итан провел первые матчи за взрослую сборную Уэльса, заслужив похвалу от Джо Аллена из "Стоука".
Клубный сезон стартовал для тинейджера не лучшим образом. Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не дал Ампаду ни минуты в матчах с "Хаддерсфилдом", "Арсеналом", "Борнмутом", "Ньюкаслом" и "Кардиффом".
По слухам, 18-летний полузащитник был недоволен сложившейся ситуацией и даже подумывал уйти в аренду в зимнее трансферное окно. Однако "Челси" убедил Ампаду связать свое будущее с лондонским клубом.
"Я очень счастлив и горд. Я с большим оптимизмом смотрю на ближайшие пять лет и буду продолжать упорно работать. Надеюсь, у меня будут хорошие новости", - сообщил Ампаду официальному сайту клуба.
19.09.2018 12:00
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Красавчик! Получше всяких Ван Дейков и Компани.
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Интересно в каком клубе мы его увидим в его лучшие годы? По мне так Арсенал потому что КДВ в шити, Мо в Ливерпуле, Лукаку в муму. Остался тока Арсенал
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Натан Аке номер 2. Челси будет покупать новых дорогих хороших игроков. А своих воспитанников будет отдавать в аренду в клубы чемпионшипа, к тренерам-физрукам. А затем их продавать как можно дороже. Такова политика фк челси. Никакого оптимизма для Ампаду в этом клубе быть не может
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мышонок . станет крысой как со братья хазар, фабргас
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женскую радость отрастил под носом
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Качественная причёска, в Арсенал его
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будущий каратель портовых обрыганов и пригородных помоек
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