Анонс матча "Манчестер Сити" — "Лион"

"Манчестер Сити" возьмет старт в Лиге Чемпионов с домашнего матча против "Лиона".

В начале этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола пытался всячески опровергнуть подозрения, что теперь, после уверенного завоевания титула Премьер-Лиги, он сделает своим приоритетом Лигу Чемпионов.



Возможно, Гвардиола и не будет приносить в жертву матчи внутреннего чемпионата ради более успешного выступления на европейской арене, однако вполне очевидно, что Лига Чемпионов чрезвычайно важна для каталонца — особенно после преждевременного выбывания в прошлом сезоне, уже в 1/4 финала.



К слову, о Гвардиоле, который вместо себя прислал на пресс-конференцию помощника Микеля Артету и не будет присутствовать у бровки во время матча. Дело в том, что Хосепу предстоит отбыть дисквалификацию за свое удаление против "Ливерпуля" в прошлом сезоне.



Это будет первый матч между "Сити" и "Лионом". Ранее французские команды еще никогда не побеждали в гостях у "горожан" — одна ничья и два поражения.



"Лион" одержал только одну победу в восьми последних матчах против английских команд — против "Ливерпуля" на "Энфилде" в октябре 2009.



"Сити" примет участие в Лиге Чемпионов восьмой сезон кряду.



"Лион" выступит в Лиге Чемпионов в 15-й раз — больше, чем какой-либо другой французский клуб.



"Лион" неизменно выходил в плей-офф Лиги Чемпионов с сезона 2003/04 по 2011/12, но с тех пор более этого сделать пока не смог.



"Лион" выиграл только три из 13 последних матчей в Лиге Чемпионов.



Гвардиола как тренер выходил в 1/2 финала Лиги Чемпионов в семи из девяти сезонов.



Вингер Рахим Стерлинг забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 15 последних выходах в старте в Лиге Чемпионов.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро восстановился после небольшой травмы и принял участие в последней тренировке перед матчем — в отличие от защитника Бенжамена Менди, который остается под вопросом. Нет определенности и насчет Данило. Клаудио Браво, Эльяким Мангала и Кевин Де Брюйне команд не помогут.



Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трасляция