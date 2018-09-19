Анонс матча "Манчестер Сити" — "Лион"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" возьмет старт в Лиге Чемпионов с домашнего матча против "Лиона".

В начале этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола пытался всячески опровергнуть подозрения, что теперь, после уверенного завоевания титула Премьер-Лиги, он сделает своим приоритетом Лигу Чемпионов.

Возможно, Гвардиола и не будет приносить в жертву матчи внутреннего чемпионата ради более успешного выступления на европейской арене, однако вполне очевидно, что Лига Чемпионов чрезвычайно важна для каталонца — особенно после преждевременного выбывания в прошлом сезоне, уже в 1/4 финала.

К слову, о Гвардиоле, который вместо себя прислал на пресс-конференцию помощника Микеля Артету и не будет присутствовать у бровки во время матча. Дело в том, что Хосепу предстоит отбыть дисквалификацию за свое удаление против "Ливерпуля" в прошлом сезоне.

Это будет первый матч между "Сити" и "Лионом". Ранее французские команды еще никогда не побеждали в гостях у "горожан" — одна ничья и два поражения.

"Лион" одержал только одну победу в восьми последних матчах против английских команд — против "Ливерпуля" на "Энфилде" в октябре 2009.

"Сити" примет участие в Лиге Чемпионов восьмой сезон кряду.

"Лион" выступит в Лиге Чемпионов в 15-й раз — больше, чем какой-либо другой французский клуб.

"Лион" неизменно выходил в плей-офф Лиги Чемпионов с сезона 2003/04 по 2011/12, но с тех пор более этого сделать пока не смог.

"Лион" выиграл только три из 13 последних матчей в Лиге Чемпионов.

Гвардиола как тренер выходил в 1/2 финала Лиги Чемпионов в семи из девяти сезонов.

Вингер Рахим Стерлинг забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 15 последних выходах в старте в Лиге Чемпионов.

Нападающий "Сити" Серхио Агуэро восстановился после небольшой травмы и принял участие в последней тренировке перед матчем — в отличие от защитника Бенжамена Менди, который остается под вопросом. Нет определенности и насчет Данило. Клаудио Браво, Эльяким Мангала и Кевин Де Брюйне команд не помогут.

Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трасляция



Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Лион, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 11:00

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  1. arkan 19.09.2018 12:54 # arkan
    Естественно КОРОЛИ на классе !

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  2. royal-arsenal 19.09.2018 11:07 # royal-arsenal
    Изи катка для МС
    но всё равно удачи, ведь Лион в гостях может удивить

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  3. brown-ale 19.09.2018 11:05 # brown-ale
    П1, ставьте хаты.

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