Анонс матча "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед"

Наладив свою ситуацию в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к "Янг Бойз", чтобы провести стартовый матч группового этапа Лиги Чемпионов.

На старте сезона главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо оказался под громадным давлением. На разочарования от трансферной кампании наложились поражения от "Брайтона" и "Тоттенхэма", и под португальцем закачалось кресло.



Однако Моуриньо удалось стабилизировать ситуацию благодаря победам над "Бернли" и "Уотфордом". "Юнайтед" продемонстрировал вполне достойный футбол, хотя по-прежнему играет отрезками, позволяя себе периоды расслабленности и потери концентрации.



Особенность выездного матча с "Янг Бойз" заключается в том, что здесь подопечным Моуриньо предстоит сыграть на искусственном поле. На своей пресс-конференции Жозе заострил на этом внимание и привел в пример известного швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который привык побеждать, независимо от покрытия.



Дополнительным мотивирующим фактором для "дьяволов" и лично для Моуриньо должно стать их фиаско в прошлом сезоне. Тогда "Юнайтед" сошел с дистанции уже в первом раунде плей-офф, неожиданно уступив по сумме двух матчей "Севилье" (2:1).



Прежде "Юнайтед" еще не встречался с "Янг Бойз", ни в одном из соревнований.



"Янг Бойз" принимает участие в элитном европейском турнире впервые с сезона 1986/87.



"Юнайтед" выступит в Лиге Чемпионов в 22-й раз — больше, чем какая-либо другая английская команда. Столько же раз (22) в соревновании участвовал "Реал", а больше — только "Барселона" и "Порту" (по 23).



"Янг Бойз" примет английскую команду впервые с февраля 2015, когда швейцарцы проиграли "Эвертону" 1:4 в 1/16 финала Лиги Европы.



Ранее "Юнайтед" лишь однажды доводилось играть с командой из Швейцарии — "Базелем" (две победы, две ничьи и два поражения в шести последних встречах).



Два последних выезда "Юнайтед" в Швейцарию завершились поражениями — 2:1 в декабре 2011 и 1:0 в ноябре 2017, оба случились от "Базеля".



"Юнайтед выиграл только три из 14 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, а в каждом из трех таких последних поединков забивал ровно по одному голу.



"Юнайтед" побережет Антонио Валенсию из-за опасений насчет реакции организма своего капитана, перенесшего в начале сезона травму колена, на искусственное поле. Может дебютировать за свой новый клуб Диогу Далот. С первых минут должны появиться Люк Шоу и Маркус Рэшфорд. Фил Джонс, Маркос Рохо и Джесси Лингард остались дома.



Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Берн. Стадион "Стад де Сюис". 22:00 Онлайн-трасляция