Депай признал, что провалился в "Юнайтед"

Мемфис Депай Вингер "Лиона" Мемфис Депай признал, что болельщики "Манчестер Юнайтед" так и не увидели лучшей игры в его исполнении.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из ПСВ за 31 миллион фунтов в июне 2015, Депай забил лишь семь голов в 53 матчах за "красных дьяволов", а в январе 2017 ушел в "Лион".

Вернувшись с "Лионом" в Манчестер, чтобы сыграть матч Лиги Чемпионов против "Сити", 24-летний голландец дал оценку английскому отрезку своей карьеры.

"Каждый знает, что наша с "Манчестер Юнайтед" история не была успешной. Каждый может это видеть, и я сам это ощущаю. Я могу оглянуться назад и сказать, что все сложилось не так, как мне или кому-либо хотелось бы, но что поделать".

"После первого сезона я перестал проходить в состав. Я все еще был молод и особо не получал возможностей играть, но должен сказать, что и в первом сезоне я не демонстрировал мастерства, как того ожидал", — цитирует Депай BBC.

Также Мемфис пообещал однажды рассказать об отношениях со своим соотечественником и бывшим тренером "Юнайтед" Луи Ван Галем, при котором карьера Депая в Манчестере пошла по наклонной.

"Я видел Ван Галя во время благодарственного матча Дирка Кейта, но мы особо не разговаривали. Кое-какие вещи произошли, и я не хочу сейчас придавать им огласку. Я не чувствую, что это все еще важно. Может быть, однажды я напишу книгу об этом, но сейчас я не буду говорить об этом", — добавил Депай.



Метки Депай, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. kapkarawka 19.09.2018 11:08 # kapkarawka
    А мог бы играть при Клопе

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  2. djamel 19.09.2018 10:03 # djamel
    Безумный голландец такого игрока загнобил.

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