Депай признал, что провалился в "Юнайтед"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай признал, что болельщики "Манчестер Юнайтед" так и не увидели лучшей игры в его исполнении.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из ПСВ за 31 миллион фунтов в июне 2015, Депай забил лишь семь голов в 53 матчах за "красных дьяволов", а в январе 2017 ушел в "Лион".



Вернувшись с "Лионом" в Манчестер, чтобы сыграть матч Лиги Чемпионов против "Сити", 24-летний голландец дал оценку английскому отрезку своей карьеры.



"Каждый знает, что наша с "Манчестер Юнайтед" история не была успешной. Каждый может это видеть, и я сам это ощущаю. Я могу оглянуться назад и сказать, что все сложилось не так, как мне или кому-либо хотелось бы, но что поделать".



"После первого сезона я перестал проходить в состав. Я все еще был молод и особо не получал возможностей играть, но должен сказать, что и в первом сезоне я не демонстрировал мастерства, как того ожидал", — цитирует Депай BBC.



Также Мемфис пообещал однажды рассказать об отношениях со своим соотечественником и бывшим тренером "Юнайтед" Луи Ван Галем, при котором карьера Депая в Манчестере пошла по наклонной.



"Я видел Ван Галя во время благодарственного матча Дирка Кейта, но мы особо не разговаривали. Кое-какие вещи произошли, и я не хочу сейчас придавать им огласку. Я не чувствую, что это все еще важно. Может быть, однажды я напишу книгу об этом, но сейчас я не буду говорить об этом", — добавил Депай.