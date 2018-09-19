Моуриньо: "Риск не выйти из группы есть для каждого"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил свою команду, что риск не выйти из своей группы в Лиге Чемпионов вполне реален.

При жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов "красные дьяволы" оказались в одном квартете с "Ювентусом", "Валенсией" и "Янг Бойз".



Может сложиться впечатление, что именно "Ювентус" и "Юнайтед" распределят два первых места в Группе G, однако Жозе предпочитает не забегать вперед и считает, что угроза потерпеть фиаско висит над каждой командой, даже над фаворитами.



"Я предпочитаю сосредоточиться на нашем первом матче, а затем на групповой стадии. Это одна из самых сложных групп, и есть две позиции, которые открывают дорогу дальше. На этом мы и должны сосредоточиться".



"Мой опыт подсказывает мне, что команды, которые достигают четвертьфинала — даже если эти команды не являются фаворитами — могут почуять близость трофея и почуять, что оставшаяся дистанция очень мала".



"Но до этого еще слишком далеко. В прошлом сезоне у нас были примеры, когда фавориты не преодолевали групповую стадию. Например, "Атлетико" вылетел на групповой стадии. Это очень хороший примет того, что риск есть для каждого", — цитирует Моуриньо The Independent.