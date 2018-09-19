Моуриньо: "Риск не выйти из группы есть для каждого"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил свою команду, что риск не выйти из своей группы в Лиге Чемпионов вполне реален.
При жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов "красные дьяволы" оказались в одном квартете с "Ювентусом", "Валенсией" и "Янг Бойз".
Может сложиться впечатление, что именно "Ювентус" и "Юнайтед" распределят два первых места в Группе G, однако Жозе предпочитает не забегать вперед и считает, что угроза потерпеть фиаско висит над каждой командой, даже над фаворитами.
"Я предпочитаю сосредоточиться на нашем первом матче, а затем на групповой стадии. Это одна из самых сложных групп, и есть две позиции, которые открывают дорогу дальше. На этом мы и должны сосредоточиться".
"Мой опыт подсказывает мне, что команды, которые достигают четвертьфинала — даже если эти команды не являются фаворитами — могут почуять близость трофея и почуять, что оставшаяся дистанция очень мала".
"Но до этого еще слишком далеко. В прошлом сезоне у нас были примеры, когда фавориты не преодолевали групповую стадию. Например, "Атлетико" вылетел на групповой стадии. Это очень хороший примет того, что риск есть для каждого", — цитирует Моуриньо The Independent.
19.09.2018 09:00
Просмотров: 470
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Должны вторыми выходить
(ответить)
Моур уже не тот....
(ответить)
Клип не ссыт перед ПСЖ, моур ссыт от Янг Бойс
Вот где проявляется класс)
Еманое ссыкло недотренер
(ответить)
МЮ и ЛЕ слова синонимы...
(ответить)
Надеюсь выйдете
(ответить)
Ахахаха идиотина уже страхуется:)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий