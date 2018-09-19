Моуриньо: "Риск не выйти из группы есть для каждого"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил свою команду, что риск не выйти из своей группы в Лиге Чемпионов вполне реален.

При жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов "красные дьяволы" оказались в одном квартете с "Ювентусом", "Валенсией" и "Янг Бойз".

Может сложиться впечатление, что именно "Ювентус" и "Юнайтед" распределят два первых места в Группе G, однако Жозе предпочитает не забегать вперед и считает, что угроза потерпеть фиаско висит над каждой командой, даже над фаворитами.

"Я предпочитаю сосредоточиться на нашем первом матче, а затем на групповой стадии. Это одна из самых сложных групп, и есть две позиции, которые открывают дорогу дальше. На этом мы и должны сосредоточиться".

"Мой опыт подсказывает мне, что команды, которые достигают четвертьфинала — даже если эти команды не являются фаворитами — могут почуять близость трофея и почуять, что оставшаяся дистанция очень мала".

"Но до этого еще слишком далеко. В прошлом сезоне у нас были примеры, когда фавориты не преодолевали групповую стадию. Например, "Атлетико" вылетел на групповой стадии. Это очень хороший примет того, что риск есть для каждого", — цитирует Моуриньо The Independent.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 470

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Последние комментарии:




  1. yamateh 19.09.2018 09:18 # yamateh
    Должны вторыми выходить

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  2. kapkarawka 19.09.2018 09:16 # kapkarawka
    Моур уже не тот....

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  3. l-freeman 19.09.2018 09:14 # l-freeman
    Клип не ссыт перед ПСЖ, моур ссыт от Янг Бойс

    Вот где проявляется класс)
    Еманое ссыкло недотренер

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  4. liverpool1892est 19.09.2018 09:13 # liverpool1892est
    МЮ и ЛЕ слова синонимы...

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  5. firmino9 19.09.2018 09:05 # firmino9
    Надеюсь выйдете

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  6. liverpool1892est 19.09.2018 09:04 # liverpool1892est
    Ахахаха идиотина уже страхуется:)

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