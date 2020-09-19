Каррагер считает Азара лучшим игроком в Премьер-Лиге
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает плеймейкера "Челси" Эдена Азара лучшим игроком в Премьер-Лиге.
Приведя сборную Бельгии к бронзовым медалям на Чемпионате Мира в России минувшим летом, Азар вернулся на "Стэмфорд Бридж", где продолжил укреплять свою репутацию звезды первой величины. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри уже назвал Эдена лучшим игроком в Европе.
В числе поклонников 27-летнего бельгийца, забившего уже пять голов за "Челси" в новом сезоне, значится и Каррагер. По мнению Джейми, Эден подтверждает свой класс на протяжении длительного периода времени, в отличии от некоторых других игроков.
"Думаю, Азар является лучшим игроком в Премьер-Лиге. Я бы хотел пояснить, что имею ввиду. Де Брюйне и Салах были лучшими игроками в прошлом сезоне, но я говорю о периоде в четыре-пять лет. На протяжении этого времени Азар был великолепен".
"Думаю, он был лучшим игроком и на Чемпионате Мира. Я обязан сказать это. Он должен был получить награду лучшему игроку турнира".
"Замечательная вещь в том — и мне нравится говорить это про каждого атакующего игрока топ-уровня — что его невозможно запугать, невозможно отстранить от мяча".
"Будучи защитником, я думаю: "Смог бы я остановить его? Смог бы я спровоцировать его? Смог бы я это? Смог бы я то?" Нет, не смог бы, он слишком силен", — сообщил Каррагер в эфире.
19.09.2018 08:00
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Последние комментарии:
Этот сезон полностью покажет насколько Азар хорош, ибо Челси впервые со времен Анчилотти играет в атакующий футбол.
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Совсем башка у Карры сьехала
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Под руководством Клоппа лучшим бы и стал
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азар топчик, но не могу простить ему убогую игру в течение всего (!) сезона 15-16
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с кем щолси в лч играет??!! не могу их группу найти....
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