Каррагер считает Азара лучшим игроком в Премьер-Лиге

Эден Азар Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает плеймейкера "Челси" Эдена Азара лучшим игроком в Премьер-Лиге.

Приведя сборную Бельгии к бронзовым медалям на Чемпионате Мира в России минувшим летом, Азар вернулся на "Стэмфорд Бридж", где продолжил укреплять свою репутацию звезды первой величины. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри уже назвал Эдена лучшим игроком в Европе.

В числе поклонников 27-летнего бельгийца, забившего уже пять голов за "Челси" в новом сезоне, значится и Каррагер. По мнению Джейми, Эден подтверждает свой класс на протяжении длительного периода времени, в отличии от некоторых других игроков.

"Думаю, Азар является лучшим игроком в Премьер-Лиге. Я бы хотел пояснить, что имею ввиду. Де Брюйне и Салах были лучшими игроками в прошлом сезоне, но я говорю о периоде в четыре-пять лет. На протяжении этого времени Азар был великолепен".

"Думаю, он был лучшим игроком и на Чемпионате Мира. Я обязан сказать это. Он должен был получить награду лучшему игроку турнира".

"Замечательная вещь в том — и мне нравится говорить это про каждого атакующего игрока топ-уровня — что его невозможно запугать, невозможно отстранить от мяча".

"Будучи защитником, я думаю: "Смог бы я остановить его? Смог бы я спровоцировать его? Смог бы я это? Смог бы я то?" Нет, не смог бы, он слишком силен", — сообщил Каррагер в эфире.



Метки Азар, Каррагер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 912

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Последние комментарии:




  1. yamateh 19.09.2018 09:17 # yamateh
    Этот сезон полностью покажет насколько Азар хорош, ибо Челси впервые со времен Анчилотти играет в атакующий футбол.

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  2. liverpool1892est 19.09.2018 09:14 # liverpool1892est
    Совсем башка у Карры сьехала

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  3. beatles-red 19.09.2018 08:37 # beatles-red
    Под руководством Клоппа лучшим бы и стал

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  4. funkyfresh 19.09.2018 08:25 # funkyfresh
    азар топчик, но не могу простить ему убогую игру в течение всего (!) сезона 15-16

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  5. kapkarawka 19.09.2018 08:12 # kapkarawka
    с кем щолси в лч играет??!! не могу их группу найти....

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