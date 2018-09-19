Почеттино обвинил прессу в неуважении к своим игрокам

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обвинил прессу в неуважении по отношению к своим игрокам.

Как известно, Почеттино не взял на выезд к "Интеру" защитников Тоби Алдервейрелда и Кирана Триппьера, объяснив это "техническим решением".



После поражения 2:1 на "Сан-Сиро" Почеттино спросили, не жалеет ли он, что оставил дома двух основных игроков. Такой вопрос вызвал ярость у аргентинского тренера.



Против "Уотфорда" и против "Ливерпуля" они были на поле. К чему этот вопрос? Вы выбрали легкую мишень. Легко говорить об игроках, которых здесь нет. Думаю, нам нужно говорить о футболе. Потому что, знаете, вы подталкиваете меня к тому, чтобы сказать нечто нехорошее. Вы неуважительны к игрокам, которые сегодня показали качества лучше, чем соперник".



"Зачем так относиться к игрокам, которых не было на поле? Вы можете обвинить меня и сказать: "Босс, ты был так ужасен в своем выборе стартового состава". Но, пожалуйста, уважайте игроков, которые играли, потому что это мое решение. Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд... У нас 25 игроков".



"Вы задаете свои вопросы таким образом, словно те 13-14 игроков, которые не попадают в стартовый состав, являются мусором, являются дерьмом. Простите, но я расстроен, потому что я тот человек, который очень уважает вас и игроков".



"Выбор стартового состава — это мое решение, вы должны уважать мое решение, потому что я главный тренер. Вы слишком неуважительны к игрокам, которые сегодня играли, а также к игрокам, чьи имена вы назвали".



"Простите, я этого не понимаю. Вы славные люди, но я не понимаю, почему вы так себя ведете. Быть игроком так сложно. Конечно, мне на бровке проще, ведь я не бегаю. И мне больно слышать, когда вы рассуждаете об игроках, которых здесь нет. Этим вы убиваете игроков, которые трудились на поле изо всех сил. Это несправедливо", — сообщил Почеттино Sky Sports.