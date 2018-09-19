Де Хеа: "Меня любят в "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Деа Хеа намекнул на свою готовность заключить новый контракт, заявив, что чувствует себя желанным в клубе.
Минувшим летом Де Хеа жестко критиковали за невыразительную игру в составе сборной Испании на Чемпионате Мира в России. Для Давида стало настоящим облегчением возвращение в клуб, где насчет его мастерства нет никаких сомнений.
В данный момент "красные дьяволы" работают над продлением контракта с 27-летним голкипером, и перед матчем Лиги Чемпионов с "Янг Бойз" Де Хеа намекнул, что у него нет причин задумываться о смене клуба.
"Обычно я не слушаю людей, которые говорят обо мне. Я сосредоточен на своей работе и стараюсь помогать своей команде, стараюсь прибавлять с каждой тренировкой и становиться как можно более классным игроком. Я никогда не слушаю глупых вещей, которые люди говорят".
"Насколько я открыт к новому контракту? Я действительно чувствую, что меня любят в это клубе. Меня любят болельщики и все люди, которые работают здесь, поэтому я по-настоящему счастлив быть в этом клубе".
"Это один из лучших клубов в мире, поэтому для меня очень хорошо быть его частью", — цитирует Де Хеа The Independent.
19.09.2018 06:00
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