Клопп: "Старридж провел суперматч"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил нападающего Даниэля Старриджа, сделавшего свой голевой вклад в победу 3:2 над ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером Старридж, наконец, дождался своего шанса и впервые в этом сезоне появился в стартовом составе. Именно Даниэль открыл счет в матче, замкнув головой подачу Энди Робертсона с фланга.



Игра 29-летнего англичанина произвела впечатление на Клоппа. По мнению Юргена, Старридж находится в своей лучшей форме за все годы их сотрудничества.



"Даниэль провел суперматч. Я еще никогда не видел его в такой хорошей форме, как в данный момент. Он успевал везде. Он помогал слева и справа и был в штрафной, когда он там требовался".



"После этого ты можешь выпустить Бобби Фирмино, и это нам очень помогло. Обожаю, как он отпраздновал свой гол".



"Мы идеально стартовали в Лиге Чемпионов. Надеюсь, мы разовьем этот успех. Думаю, мы были бы очень расстроены, если бы не выиграли. Соперник не так много создал, а у нас была куча моментов", — сообщил Клопп BT Sport.