Клопп: "Старридж провел суперматч"

Даниэль Старридж Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил нападающего Даниэля Старриджа, сделавшего свой голевой вклад в победу 3:2 над ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером Старридж, наконец, дождался своего шанса и впервые в этом сезоне появился в стартовом составе. Именно Даниэль открыл счет в матче, замкнув головой подачу Энди Робертсона с фланга.

Игра 29-летнего англичанина произвела впечатление на Клоппа. По мнению Юргена, Старридж находится в своей лучшей форме за все годы их сотрудничества.

"Даниэль провел суперматч. Я еще никогда не видел его в такой хорошей форме, как в данный момент. Он успевал везде. Он помогал слева и справа и был в штрафной, когда он там требовался".

"После этого ты можешь выпустить Бобби Фирмино, и это нам очень помогло. Обожаю, как он отпраздновал свой гол".

"Мы идеально стартовали в Лиге Чемпионов. Надеюсь, мы разовьем этот успех. Думаю, мы были бы очень расстроены, если бы не выиграли. Соперник не так много создал, а у нас была куча моментов", — сообщил Клопп BT Sport.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 01:15

Количество просмотров Просмотров: 476

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  1. liverpool1892est 19.09.2018 01:26 # liverpool1892est
    Идите все попу,,,я пошел спатьт!!!

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  2. gerrard08 19.09.2018 01:24 # gerrard08
    Ну хер его знает. Хотя бы ещё 1 раз должен был решать.

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  3. liverpool1892est 19.09.2018 01:24 # liverpool1892est
    Хрустальный пидор красава!!!

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