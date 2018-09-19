Почеттино: "Наш лучший матч в сезоне"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда не заслуживала поражения от "Интера" в Лиге Чемпионов и вообще провела на "Сан-Сиро" свой лучший матч в сезоне.

Во вторник вечером "шпоры" потерпели свое третье поражение подряд — впервые при Почеттино. "Тоттенхэм" был очень близок к победе, но в заключительные пять минут пропустил дважды и теперь возвращается домой ни с чем. Маурисио находит этот результат "жестоким".

"Я доволен игрой. Мы играли так хорошо. Мы доминировали, но, конечно, результат так жесток. На мой взгляд, мы сыграли свой лучший матч с начала сезона".

"Я расстроен. Думаю, игроки заслуживали большего. До первого гола "Интера" мы контролировали игру. Когда ты пропускаешь, в таком месте, как "Сан-Сиро", случиться может всякое", — сообщил Почеттино BT Sport.



Метки Интер, Лига Чемпионов, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 00:20

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 19.09.2018 00:38 # ganinilyha
    До вашего гола Интер доминировал. После ляпа Хандановича Интер в тильте был, Кандрева просто дичь творил. Потом Икарди заxyячил как царь и на плюс морали дожали. Если это был лучший матч петушни, то у меня для них плохие новости.

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  2. rap-woiska 19.09.2018 00:28 # rap-woiska
    пенку на соне должны были ставить или нет?!

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  3. ccchelsea 19.09.2018 00:25 # ccchelsea
    Самое прикольное в Поччетино - это его вьюхи после всосов. Всегда веселят, ну честно.

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  4. electric 19.09.2018 00:24 # electric
    ну не далпаёп ли? хм

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