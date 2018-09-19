Почеттино: "Наш лучший матч в сезоне"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда не заслуживала поражения от "Интера" в Лиге Чемпионов и вообще провела на "Сан-Сиро" свой лучший матч в сезоне.
Во вторник вечером "шпоры" потерпели свое третье поражение подряд — впервые при Почеттино. "Тоттенхэм" был очень близок к победе, но в заключительные пять минут пропустил дважды и теперь возвращается домой ни с чем. Маурисио находит этот результат "жестоким".
"Я доволен игрой. Мы играли так хорошо. Мы доминировали, но, конечно, результат так жесток. На мой взгляд, мы сыграли свой лучший матч с начала сезона".
"Я расстроен. Думаю, игроки заслуживали большего. До первого гола "Интера" мы контролировали игру. Когда ты пропускаешь, в таком месте, как "Сан-Сиро", случиться может всякое", — сообщил Почеттино BT Sport.
19.09.2018 00:20
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Последние комментарии:
До вашего гола Интер доминировал. После ляпа Хандановича Интер в тильте был, Кандрева просто дичь творил. Потом Икарди заxyячил как царь и на плюс морали дожали. Если это был лучший матч петушни, то у меня для них плохие новости.
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пенку на соне должны были ставить или нет?!
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Самое прикольное в Поччетино - это его вьюхи после всосов. Всегда веселят, ну честно.
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ну не далпаёп ли? хм
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