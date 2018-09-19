Почеттино: "Наш лучший матч в сезоне"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда не заслуживала поражения от "Интера" в Лиге Чемпионов и вообще провела на "Сан-Сиро" свой лучший матч в сезоне.

Во вторник вечером "шпоры" потерпели свое третье поражение подряд — впервые при Почеттино. "Тоттенхэм" был очень близок к победе, но в заключительные пять минут пропустил дважды и теперь возвращается домой ни с чем. Маурисио находит этот результат "жестоким".



"Я доволен игрой. Мы играли так хорошо. Мы доминировали, но, конечно, результат так жесток. На мой взгляд, мы сыграли свой лучший матч с начала сезона".



"Я расстроен. Думаю, игроки заслуживали большего. До первого гола "Интера" мы контролировали игру. Когда ты пропускаешь, в таком месте, как "Сан-Сиро", случиться может всякое", — сообщил Почеттино BT Sport.