"Ливерпуль" вырвал победу у ПСЖ благодаря голу Фирмино

Гол вышедшего на замену Роберто Фирмино в компенсированное время позволил "Ливерпулю" вырвать победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ — 3:2.

Относительно победы 1:2 над "Тоттенхэмом" в субботу в стартовом составе "красных" появились Джордан Хендерсон и Даниэль Старридж, заменив Наби Кейта и Роберто Фирмино. Бразилец восстановился после травмы глаза и расположился на лавке.



Впервые хозяева "Энфилда" проверили голкипера гостей на шестой минуте, когда Джеймс Милнер выполнил прострел внутри штрафной. Мяч прошел через гущу игроков до дальнего края площадки и достался Виргилу Ван Дейку, который незамедлительно нанес удар с отскоком от газона, но Альфонс Ареоля справился.



"Ливерпуль" выглядел очень мощно в начальной стадии матча и вскоре создал еще несколько проблем для Ареоля, но тот был надежен.



ПСЖ впервые ответил на 17-й минуте — и как! Неймар на резком движении оставил опекуна в стороне и нанес удар из пределов штрафной, чуть левее центра. Алиссон справился, а затем парировал и добивание Эдинсона Кавани.



Постепенно парижане стали приходить в себя и все увереннее контролировать мяч. "Красные" затихли, а на исходе получаса игрового времени разразились голом. Энди Робертсон навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда Старридж пробил головой над плечом голкипера — 1:0.



На 34-й минуте гости огрызнулись хитрым розыгрышем углового с передачей низом от края поля под удара Килиану Мбаппе, но тот послал мяч над перекладиной.



А спустя еще одну минуту Джорджиньо Вейналдум нарвался на подножку Хуана Берната в штрафной, и рефери назначил пенальти, который был хладнокровно реализован Милнером — 2:0.



Нужно отдать должное ПСЖ, который не опустил руки, а пошел вперед и уже на 40-й минуте отыграл один гол. Тома Менье подкараулил отскок от ноги Робертсона в штрафной и тут же пробил по летящему мячу — 2:1.



Второй тайм начался весьма неторопливо, и игра взорвалась лишь на 58-й минуте, когда Старридж внезапно получил передачу на линии вратарской, но далеко отпустил от себя мяч и ногой врезал Ареоля, а тот в свою очередь выронил снаряд на Мохамеда Салаха. Египтянин сыграл на добивании, однако гол не был засчитан из-за атаки на голкипера.



"Ливерпуль" действовал с некоторой ленцой, но при этом контролировал игру, а ПСЖ совершенно перестал угрожать воротам Алиссона.



На 82-й минуте Садио Мане проскочил вдоль лицевой линии и пытался поразить ворота практически с нулевого угла, но не попал в створ. Тут же гости ответили своей комбинацией после потери Салаха. Неймар протащил мяч до штрафной, где отдал на Мбаппе, а тот расстрелял Алиссона — 2:2.



Упускать победу таким образом — ведя в два мяча и позволив сопернику создать единственный момент за второй тайм — было бы очень обидно, однако от разочарования "красных" спас вышедший на замену Фирмино. Роберто принялся финтить на дальнем краю штрафной, а затем пробил низом в дальний угол — 3:2.



В самой концовке матча справедливость все-таки восторжествовала. "Ливерпуль" был лучше в этот вечер и победу заслужил. Несмотря на свою убийственную атаку, ПСЖ явно не хватало дисциплины и надежности в обороне.



"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 3:2 (2:1)



Голы: Старридж 30, Милнер 36 (пен), Фирмино 90 — Менье 40, Мбаппе 83.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Шакири 85), Мане (Фабиньо 90), Старридж (Фирмино 72).



ПСЖ: Ареола, Менье, Кимпембе, Силва, Бернат, Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Шупо-Мотинг 80), Мбаппе, Кавани (Дракслер 80), Неймар.



Предупреждения: Ван Дейк — Менье.