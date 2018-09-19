"Ливерпуль" вырвал победу у ПСЖ благодаря голу Фирмино

Роберто Фирмино Гол вышедшего на замену Роберто Фирмино в компенсированное время позволил "Ливерпулю" вырвать победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ — 3:2.

Относительно победы 1:2 над "Тоттенхэмом" в субботу в стартовом составе "красных" появились Джордан Хендерсон и Даниэль Старридж, заменив Наби Кейта и Роберто Фирмино. Бразилец восстановился после травмы глаза и расположился на лавке.

Впервые хозяева "Энфилда" проверили голкипера гостей на шестой минуте, когда Джеймс Милнер выполнил прострел внутри штрафной. Мяч прошел через гущу игроков до дальнего края площадки и достался Виргилу Ван Дейку, который незамедлительно нанес удар с отскоком от газона, но Альфонс Ареоля справился.

"Ливерпуль" выглядел очень мощно в начальной стадии матча и вскоре создал еще несколько проблем для Ареоля, но тот был надежен.

ПСЖ впервые ответил на 17-й минуте — и как! Неймар на резком движении оставил опекуна в стороне и нанес удар из пределов штрафной, чуть левее центра. Алиссон справился, а затем парировал и добивание Эдинсона Кавани.

Постепенно парижане стали приходить в себя и все увереннее контролировать мяч. "Красные" затихли, а на исходе получаса игрового времени разразились голом. Энди Робертсон навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда Старридж пробил головой над плечом голкипера — 1:0.

На 34-й минуте гости огрызнулись хитрым розыгрышем углового с передачей низом от края поля под удара Килиану Мбаппе, но тот послал мяч над перекладиной.

А спустя еще одну минуту Джорджиньо Вейналдум нарвался на подножку Хуана Берната в штрафной, и рефери назначил пенальти, который был хладнокровно реализован Милнером — 2:0.

Нужно отдать должное ПСЖ, который не опустил руки, а пошел вперед и уже на 40-й минуте отыграл один гол. Тома Менье подкараулил отскок от ноги Робертсона в штрафной и тут же пробил по летящему мячу — 2:1.

Второй тайм начался весьма неторопливо, и игра взорвалась лишь на 58-й минуте, когда Старридж внезапно получил передачу на линии вратарской, но далеко отпустил от себя мяч и ногой врезал Ареоля, а тот в свою очередь выронил снаряд на Мохамеда Салаха. Египтянин сыграл на добивании, однако гол не был засчитан из-за атаки на голкипера.

"Ливерпуль" действовал с некоторой ленцой, но при этом контролировал игру, а ПСЖ совершенно перестал угрожать воротам Алиссона.

На 82-й минуте Садио Мане проскочил вдоль лицевой линии и пытался поразить ворота практически с нулевого угла, но не попал в створ. Тут же гости ответили своей комбинацией после потери Салаха. Неймар протащил мяч до штрафной, где отдал на Мбаппе, а тот расстрелял Алиссона — 2:2.

Упускать победу таким образом — ведя в два мяча и позволив сопернику создать единственный момент за второй тайм — было бы очень обидно, однако от разочарования "красных" спас вышедший на замену Фирмино. Роберто принялся финтить на дальнем краю штрафной, а затем пробил низом в дальний угол — 3:2.

В самой концовке матча справедливость все-таки восторжествовала. "Ливерпуль" был лучше в этот вечер и победу заслужил. Несмотря на свою убийственную атаку, ПСЖ явно не хватало дисциплины и надежности в обороне.

"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 3:2 (2:1)

Голы: Старридж 30, Милнер 36 (пен), Фирмино 90 — Менье 40, Мбаппе 83.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Шакири 85), Мане (Фабиньо 90), Старридж (Фирмино 72).

ПСЖ: Ареола, Менье, Кимпембе, Силва, Бернат, Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Шупо-Мотинг 80), Мбаппе, Кавани (Дракслер 80), Неймар.

Предупреждения: Ван Дейк — Менье.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2018 00:00

Количество просмотров Просмотров: 3345

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Последние комментарии:




  1. lgoleg 19.09.2018 01:00 # lgoleg
    Ребят, а Челси называют пенсионерами из-за того, что ворованные пенсии идут на содержание клуба??

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  2. benefactor 19.09.2018 00:58 # benefactor
    А я говорил, что Фирма положит )

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  3. ry-l 19.09.2018 00:48 # ry-l
    Один вопрос.

    Че по Салаху?)

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  4. sisyazavr 19.09.2018 00:48 # sisyazavr
    С победой) заслужили. Удачи и дальше, но не в АПЛ

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  5. emily-lfc-2005 19.09.2018 00:45 # emily-lfc-2005
    С победой красные!!!Все-таки как-же великолепен Ливерпуль!!!Практически не дали шансов псж. На 60-й минуте я сказала,что париж сдох и было бы не справедливо Ливерпулю не победить.Как же растет Ливерпуль при Клоппе!YNWA!!!

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  6. ooaaaa 19.09.2018 00:43 # ooaaaa
    this is how we do it

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  7. beatles-red 19.09.2018 00:38 # beatles-red
    Если Гена не может, то Фирмино поможет. Всегда найдется казах, который поднимет настроение стране

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  8. gerrard08 19.09.2018 00:33 # gerrard08
    А да. Неймар довыёбывался своим длинным языком.

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  9. liverfun 19.09.2018 00:29 # liverfun
    сейчас было бы здорово, чтоб новички форму набрали и притерлись уже к команде. в принципе в полузащите уже и сейчас можно без потери качества варьировать одного-двух ребят, в атаке пока похуже.
    благо сейчас снова матч на энфилде, да еще с середняком, вполне можно будет на 2 тайм запасных выпустить.
    пока основа рвет и доминирует во всех матчах, такой красной машины я еще не видел, абсолютный баланс сейчас, но отдых лидерам все же необходим

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  10. gavriil 19.09.2018 00:27 # gavriil
    Солах канешн дико погорел с гола Фирмино. Явно какие-то терки у египтян с бурятами.

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  11. beatles-red 19.09.2018 00:26 # beatles-red
    До матче многие скептически относились к противостоянию Неймара и ТАА, Мбаппе и Робертсона. В итоге оба звездных игрока парижан в карманах ноунеймов. Одного из фаворитов турнира раскатали как сучек доминируя весь матч.

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  12. stavluiordinar 19.09.2018 00:25 # stavluiordinar
    Неймар говорил что Ливерпулю ничего не светит? Клопп просто сказал фас, и он на спине!

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  13. ccchelsea 19.09.2018 00:24 # ccchelsea
    ПСЖ реально хуета ссаная, никогда не выиграют ЛЧ. Постоянно пытаются строить команду вокруг игрока, а не тренера. Путь в никуда короче. Будут и дальше на изи брать титулы во Франции и обсираться в ЛЧ, пока шейха это не заебёт и он не продаст клуб. А сейчас из-за непонятных вложений в Неймара и Мбаппе им тупо неким усилить атаку со скамейки, выпускают лавочника Стока. Это просто фейспальм.

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  14. kojan 19.09.2018 00:20 # kojan
    сомнительный пеналь был назначен в сторону ПСЖ, заготовки от симулянта ПИСУАРеса пригодились...

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  15. gavriil 19.09.2018 00:20 # gavriil
    Просто Фирмино. Бурятский терминатор.

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  16. tigerpool 19.09.2018 00:19 # tigerpool
    Давно вымершии фапел ожил. Все таки Ливерпуль Великая сила

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  17. gerrard08 19.09.2018 00:17 # gerrard08
    Красавцы, на характере)
    Абсолютно справедливый результат, псж не наиграл на ничью ибо играли от силы 15% матча, но троица их конечно пздц мощная, напряжение так и витало постоянно.

    1. Было просто максимально отчетливо видна усталость игроков. Особенно Мане и Салаха. Если первый еще иногда заряжал на дриблинге, то египтосу явно пора отдохнуть, абсолютно не в кондициях.

    2. Единственное кому похуй абсолютно это Милли. Он просто маньяк. Причем играть бокс ту бокса это раза в 3, а то и в 4(с учетом стиля игры Юргена) сложнее флангового инсайда. Вообще не ебет. В 32 как конь просто. Юрген сними его пожалуйста с игры со святыми, я уже боюсь за его жизнь. Серьезно. Не знаю, разреши ему не тренироваться, хотя этот в обход будет. Кароч пощади человека.

    3. Упертость Клоппа чуть не зарешала исход. Замена Салаха напрашивалась с 50 минуты, и даже первого звоночка(привоза) не хватило ему чтоб понять это. В итоге 2-2 это чистый результат на совести коуча. Салаху ровно как и Милли нужен отдых.

    3. Старич все такое же инородное тело во взаимодействии с Мане и Салахом. Хоть моментами он и демонстрировал свой класс, но порол он больше. 1 гол из 3 явных шансов это нихоя не заявка на основу. Взаимодействовать же получалось только с Вейном и на подачах крайних защитников.

    4. Решение поставить в центр Хендо было отличным ходом. Игра в отборе и чтение кэпа сегодня было на топовом уровне.

    5. Ван Дейк просто монстор. Гола 2 он чистых отвел. Роббо(хоть и косякнул с выносом) тоже сыграл на уровне с Мбампе, Арнольд в первом тайме дико просидал

    6. Вейн очень хорош. Вообще не ожидал что он так прибавит в этом году.

    7. Гомезу пора уступить Матипу в идеале. Ибо очень слабо помогал сегодня Вирджилу, голландец за двоих вкалывал.

    8. Фирмач безоговорочный первый номер.

    9. Ну и Клопу бы наехать на коп, парижане перепевали скаузеров, чот фаны подзажрались мальца видать. Как пенсы, ей богу.

    Юнва! с охереннл нужными 3 очками.

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  18. beatles-red 19.09.2018 00:16 # beatles-red
    Вейналдум и Хендо сегодня съели центр. Вейн разгонял атаки, Хендо стопорил соперников. Все на высшем уровне сыграли. Два пропущенные нами гола не отражают игру парижан. С Салахом все впоряде, бывают и неудачные моменты, но в целом матч выше уровни Азара отыграл.

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  19. rap-woiska 19.09.2018 00:15 # rap-woiska
    как же знатно уже в который раз хохлопитеков пенсовских заливает , лул. фирминбай царюга,Милна батя,хендерсон хyесос

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  20. electric 19.09.2018 00:15 # electric
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    как же саипали

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