Артета считает, что у "Сити" лучшие игроки мира

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета заявил, что работает с лучшими игроками в мире.

В прошлом сезоне, несмотря на всех свои успехи в Премьер-Лиге, в Лиге Чемпионов "горожане" добрались только до четвертьфинала, где вчистую проиграли "Ливерпулю". Тем не менее, Артета уверен, что лучший состав собран именно в "Сити".



"На мой взгляд, у нас лучшие игроки мира, я рассматриваю их именно так. Я вижу, как они относятся к делу, как тренируются и реагируют на поражения. И мне это нравится. Я бы не променял их на другую команду".



"Они великолепно занимаются, по-прежнему голодны до побед, и это невероятно, учитывая наши успехи в прошлом году. Люди много говорят про деньги, но факт в том, что здесь собраны отличные парни".



"Завтра стартует новый розыгрыш (Лиги Чемпионов), и мы верим, что можем выступить еще лучше. Мы понимаем, насколько тяжело играть в еврокубках, но все равно хотим сделать шаг вперед", - цитирует Артету ESPN.





"We have the best players the world" 🌍



Assistant coach @m8arteta sings the praises of Pep Guardiola and the @ManCity squad - but concedes @realmadrid are @ChampionsLeague favourites. #MCFC



Full press conference https://t.co/octOFUDfLv pic.twitter.com/T9yR3G9KLC