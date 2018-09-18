Артета считает, что у "Сити" лучшие игроки мира

Микель Артета Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета заявил, что работает с лучшими игроками в мире.

В прошлом сезоне, несмотря на всех свои успехи в Премьер-Лиге, в Лиге Чемпионов "горожане" добрались только до четвертьфинала, где вчистую проиграли "Ливерпулю". Тем не менее, Артета уверен, что лучший состав собран именно в "Сити".

"На мой взгляд, у нас лучшие игроки мира, я рассматриваю их именно так. Я вижу, как они относятся к делу, как тренируются и реагируют на поражения. И мне это нравится. Я бы не променял их на другую команду".

"Они великолепно занимаются, по-прежнему голодны до побед, и это невероятно, учитывая наши успехи в прошлом году. Люди много говорят про деньги, но факт в том, что здесь собраны отличные парни".

"Завтра стартует новый розыгрыш (Лиги Чемпионов), и мы верим, что можем выступить еще лучше. Мы понимаем, насколько тяжело играть в еврокубках, но все равно хотим сделать шаг вперед", - цитирует Артету ESPN.




Метки Артета, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 18.09.2018 22:00

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  1. chelsealondon 18.09.2018 22:33 # chelsealondon
    Здоровья....

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  2. sisyazavr 18.09.2018 22:12 # sisyazavr
    Ничего не скажешь, Артета - капитан (очевидность)

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