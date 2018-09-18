"Тоттенхэм" проиграл "Интеру", дважды пропустив в концовке

"Тоттенхэм" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 2:1 в гостях у "Интера", необъяснимым образом провалившись в концовке матча.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял ровно половину полевых игроков относительно субботнего поражения 1:2 от "Ливерпуля". Шанс проявить себя получили Серж Орье, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Ламела и Сон Хен Мин.



"Интер" попытался взять соперника с наскоку, но смог лишь заработать несколько угловых, которые ни к чему не привели. Вскоре "шпоры" наладили контроль над мячом, однако слишком далеко от чужих ворот.



Первый более-менее опасный момент "Тоттенхэм" создал на 13-й минуте, когда Кристиан Эриксен пробил со штрафного — голкипер хозяев Самир Ханданович уверенно забрал мяч.



На 37-й минуте Эриксен выдал просто гениальную передачу, забросив мяч в штрафную площадь в ноги Кейна. Харри уже проскочил мимо голкипера, но угол оказался слишком острым для удара. Концовка тайма прошла с преимуществом "шпор", однако голов зрители так и не увидели.



Зато второй тайм начался с гола. Эриксен выцарапал мяч на подступах к штрафной и нанес удар, а затем сам же сыграл на добивании. Отличиться датчанину помог рикошет от Миранды, от которого мяч полетел за шиворот Хандановичу — 0:1.



Пропустив, "Интер" принялся раскрываться, но этот риск не выглядел оправданным. Хозяева отметились лишь ударом головой Ивана Перишича, тогда как у "Тоттенхэма" стали возникать момент за моментом. Особенно хороший шанс отличиться упустил Ламела.



Ближе к окончанию матча гости отбросили мысли о втором голе и сосредоточились на удержании минимального преимущества, однако за пять минут до истечения основного времени неожиданно провалились в обороне. Мауро Икарди, оставшись без опеки, пробил по летящему мячу с подступов к штрафной после передачи с фланга — 1:1.



На голе Икарди игра не закончилась. У хозяев словно выросли крылья, они устроили настоящий штурм в концовке, и на исходе второй компенсированной минуты Матиас Весино отправил мяч в ворота Ворма после подачи углового и скидки партнера — 2:1.



После двух поражений подряд в Премьер-Лиге "Тоттенхэму" было важно не провалить старт в Лиге Чемпионов. "Шпоры" были очень близки к этой задаче, не позволяя "Интеру" лишнего, однако в концовке матча просто встали как вкопанные и теперь возвращаются домой ни с чем.



"Интер" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1 (0:0)



Голы: Икарди 85, Весино 90 — Эриксен 53.



"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Миранда, Асамоа, Брозович, Весино, Политано (Кейта 72), Наингголан (Валеро 89), Перишич (Кандрева 64), Икарди.



"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Ламела (Уинкс 72), Сон (Моура 64), Кейн (Роуз 90).



Предупреждения: Шкриниар, Перишич — Санчес, Вертонген, Ворм.