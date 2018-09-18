"Тоттенхэм" проиграл "Интеру", дважды пропустив в концовке

Мауро Икарди "Тоттенхэм" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 2:1 в гостях у "Интера", необъяснимым образом провалившись в концовке матча.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял ровно половину полевых игроков относительно субботнего поражения 1:2 от "Ливерпуля". Шанс проявить себя получили Серж Орье, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Ламела и Сон Хен Мин.

"Интер" попытался взять соперника с наскоку, но смог лишь заработать несколько угловых, которые ни к чему не привели. Вскоре "шпоры" наладили контроль над мячом, однако слишком далеко от чужих ворот.

Первый более-менее опасный момент "Тоттенхэм" создал на 13-й минуте, когда Кристиан Эриксен пробил со штрафного — голкипер хозяев Самир Ханданович уверенно забрал мяч.

На 37-й минуте Эриксен выдал просто гениальную передачу, забросив мяч в штрафную площадь в ноги Кейна. Харри уже проскочил мимо голкипера, но угол оказался слишком острым для удара. Концовка тайма прошла с преимуществом "шпор", однако голов зрители так и не увидели.

Зато второй тайм начался с гола. Эриксен выцарапал мяч на подступах к штрафной и нанес удар, а затем сам же сыграл на добивании. Отличиться датчанину помог рикошет от Миранды, от которого мяч полетел за шиворот Хандановичу — 0:1.

Пропустив, "Интер" принялся раскрываться, но этот риск не выглядел оправданным. Хозяева отметились лишь ударом головой Ивана Перишича, тогда как у "Тоттенхэма" стали возникать момент за моментом. Особенно хороший шанс отличиться упустил Ламела.

Ближе к окончанию матча гости отбросили мысли о втором голе и сосредоточились на удержании минимального преимущества, однако за пять минут до истечения основного времени неожиданно провалились в обороне. Мауро Икарди, оставшись без опеки, пробил по летящему мячу с подступов к штрафной после передачи с фланга — 1:1.

На голе Икарди игра не закончилась. У хозяев словно выросли крылья, они устроили настоящий штурм в концовке, и на исходе второй компенсированной минуты Матиас Весино отправил мяч в ворота Ворма после подачи углового и скидки партнера — 2:1.

После двух поражений подряд в Премьер-Лиге "Тоттенхэму" было важно не провалить старт в Лиге Чемпионов. "Шпоры" были очень близки к этой задаче, не позволяя "Интеру" лишнего, однако в концовке матча просто встали как вкопанные и теперь возвращаются домой ни с чем.

"Интер" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1 (0:0)

Голы: Икарди 85, Весино 90 — Эриксен 53.

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Миранда, Асамоа, Брозович, Весино, Политано (Кейта 72), Наингголан (Валеро 89), Перишич (Кандрева 64), Икарди.

"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Ламела (Уинкс 72), Сон (Моура 64), Кейн (Роуз 90).

Предупреждения: Шкриниар, Перишич — Санчес, Вертонген, Ворм.



Метки Интер, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 21:50

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Последние комментарии:




  1. bezviz 18.09.2018 23:19 # bezviz
    ахахахаха односезонкаа)))))))

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  2. electric 18.09.2018 23:19 # electric
    голясо чистый

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  3. invincible141ars 18.09.2018 23:19 # invincible141ars
    все таки отменили
    старридж та еще днина

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  4. rap-woiska 18.09.2018 23:19 # rap-woiska
    чакыр конечно норм засуживает

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  5. liverfun 18.09.2018 23:18 # liverfun
    все же чисто, стурич первый на мяче

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  6. lahmatyj 18.09.2018 23:18 # lahmatyj
    ебать старидж мерзкий. отрезать ему яйца после такого.

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  7. gerrard08 18.09.2018 23:18 # gerrard08
    Старич как дерево сыграл. По делу отменили

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  8. invincible141ars 18.09.2018 23:18 # invincible141ars
    Совсем странный гол,защита у парижан та еще

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  9. liverfun 18.09.2018 23:17 # liverfun
    гоооооооооооооооооооооол

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  10. contrario 18.09.2018 23:17 # contrario
    проснулись

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  11. mcferson 18.09.2018 23:15 # mcferson
    Мбапе конечно шикарен еще и такой молодой - пиздa Рунальдам с Месси

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  12. sausage 18.09.2018 23:15 # sausage
    Моссаковский такой еблан. Специализируется на английском футболе и уже не первый раз несёт бред. Кейта у него опорника играет) Да и в первом тайме какую-то шнягу лепил чисто технически. Кстати, явно против Ливерпуля притапливает.

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  13. sellman 18.09.2018 23:13 # sellman
    портовня бестрофейная уже начала соломку стелить: судья куплен, гол с офсайда и прочее

    обрыги портовые

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  14. electric 18.09.2018 23:12 # electric
    судья мудазвон, всё ясно

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  15. mcferson 18.09.2018 23:07 # mcferson
    Синий мяч конечно говно

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  16. contrario 18.09.2018 23:06 # contrario
    Салах, Мане включайтесь

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  17. bezviz 18.09.2018 23:05 # bezviz
    щас псж накажет выскочек бестрофейников)

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  18. lodi 18.09.2018 23:05 # lodi
    хули тут,пока ливер охуенен.хорошо что они как всегда сдуются в апл,тут к бабке не ходи.а лч пусть выигрывают,не за шити же болеть(#жизньболь

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  19. tigerpool 18.09.2018 23:04 # tigerpool
    Хорошая игра, на классе обыграем

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  20. superzaki 18.09.2018 23:03 # superzaki
    Когда ты перестанешь посасывать куйца вот тогда и то навряля

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