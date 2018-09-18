"Тоттенхэм" проиграл "Интеру", дважды пропустив в концовке
"Тоттенхэм" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 2:1 в гостях у "Интера", необъяснимым образом провалившись в концовке матча.
Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял ровно половину полевых игроков относительно субботнего поражения 1:2 от "Ливерпуля". Шанс проявить себя получили Серж Орье, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Ламела и Сон Хен Мин.
"Интер" попытался взять соперника с наскоку, но смог лишь заработать несколько угловых, которые ни к чему не привели. Вскоре "шпоры" наладили контроль над мячом, однако слишком далеко от чужих ворот.
Первый более-менее опасный момент "Тоттенхэм" создал на 13-й минуте, когда Кристиан Эриксен пробил со штрафного — голкипер хозяев Самир Ханданович уверенно забрал мяч.
На 37-й минуте Эриксен выдал просто гениальную передачу, забросив мяч в штрафную площадь в ноги Кейна. Харри уже проскочил мимо голкипера, но угол оказался слишком острым для удара. Концовка тайма прошла с преимуществом "шпор", однако голов зрители так и не увидели.
Зато второй тайм начался с гола. Эриксен выцарапал мяч на подступах к штрафной и нанес удар, а затем сам же сыграл на добивании. Отличиться датчанину помог рикошет от Миранды, от которого мяч полетел за шиворот Хандановичу — 0:1.
Пропустив, "Интер" принялся раскрываться, но этот риск не выглядел оправданным. Хозяева отметились лишь ударом головой Ивана Перишича, тогда как у "Тоттенхэма" стали возникать момент за моментом. Особенно хороший шанс отличиться упустил Ламела.
Ближе к окончанию матча гости отбросили мысли о втором голе и сосредоточились на удержании минимального преимущества, однако за пять минут до истечения основного времени неожиданно провалились в обороне. Мауро Икарди, оставшись без опеки, пробил по летящему мячу с подступов к штрафной после передачи с фланга — 1:1.
На голе Икарди игра не закончилась. У хозяев словно выросли крылья, они устроили настоящий штурм в концовке, и на исходе второй компенсированной минуты Матиас Весино отправил мяч в ворота Ворма после подачи углового и скидки партнера — 2:1.
После двух поражений подряд в Премьер-Лиге "Тоттенхэму" было важно не провалить старт в Лиге Чемпионов. "Шпоры" были очень близки к этой задаче, не позволяя "Интеру" лишнего, однако в концовке матча просто встали как вкопанные и теперь возвращаются домой ни с чем.
"Интер" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1 (0:0)
Голы: Икарди 85, Весино 90 — Эриксен 53.
"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Миранда, Асамоа, Брозович, Весино, Политано (Кейта 72), Наингголан (Валеро 89), Перишич (Кандрева 64), Икарди.
"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Ламела (Уинкс 72), Сон (Моура 64), Кейн (Роуз 90).
Предупреждения: Шкриниар, Перишич — Санчес, Вертонген, Ворм.
18.09.2018 21:50
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ахахахаха односезонкаа)))))))
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голясо чистый
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все таки отменили
старридж та еще днина
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чакыр конечно норм засуживает
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все же чисто, стурич первый на мяче
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ебать старидж мерзкий. отрезать ему яйца после такого.
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Старич как дерево сыграл. По делу отменили
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Совсем странный гол,защита у парижан та еще
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гоооооооооооооооооооооол
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проснулись
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Мбапе конечно шикарен еще и такой молодой - пиздa Рунальдам с Месси
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Моссаковский такой еблан. Специализируется на английском футболе и уже не первый раз несёт бред. Кейта у него опорника играет) Да и в первом тайме какую-то шнягу лепил чисто технически. Кстати, явно против Ливерпуля притапливает.
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портовня бестрофейная уже начала соломку стелить: судья куплен, гол с офсайда и прочее
обрыги портовые
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судья мудазвон, всё ясно
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Синий мяч конечно говно
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Салах, Мане включайтесь
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щас псж накажет выскочек бестрофейников)
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хули тут,пока ливер охуенен.хорошо что они как всегда сдуются в апл,тут к бабке не ходи.а лч пусть выигрывают,не за шити же болеть(#жизньболь
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Хорошая игра, на классе обыграем
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Когда ты перестанешь посасывать куйца вот тогда и то навряля
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